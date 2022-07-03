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Dünya Avustralya, Rusya'da altın ithalatını yasaklayacak
Dünya

Avustralya, Rusya'da altın ithalatını yasaklayacak

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 20:37:00 - 2022-07-03 20:41:15
Avustralya, Rusya'da altın ithalatını yasaklayacak

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Albanese, Avustralya'nın Ukrayna'ya 34 ek zırhlı araç, 14 zırhlı askeri araç, 20 Bushmaster yardımında bulunacağını ve Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacaklarını açıkladı. Avustralya'nın 16 Rus bakan ve oligarka daha yaptırım ve seyahat yasağı uygulayacağını söyleyen Albanese, Avustralya tarafından yaptırım uygulanan toplam Rus sayısının 843'e çıkarılacağını bildirdi.

ABD’de Rusya’dan altın ithalatını yasakladığını duyurmuştu

ABD Hazine Bakanlığı, geçtiğimiz Pazartesi günü Rusya’dan ABD’ye altın ithalatına yasak getirildiğini ve Rus savunma sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 100 kişi ve kuruma yaptırım uygulandığını duyurmuştu.

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