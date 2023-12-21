Avustralya ordusu 45 adet helikopteri bakın ne yaptı! Şok eden gelişme: 900 milyon dolar! Adeta gömülü finans helikopterleri

Avustralya Ordusu envanterindeki 900 milyon dolar değerindeki 45 adet Taipan helikopteri, parçalara ayrılarak gömülüyor.

İddiaya göre; teknisyenler şu anda -ve gizlice- 45 adet Taipan Genel Maksat Helikopterini parçalarına ayırıyor ve parçaları bir savunma sahasına gömecekler. İkinci el piyasasında her biri yaklaşık 20 milyon dolar değerinde olan bu helikopterlerin, sessiz sedasız imha edilmesine karar verildi.

10 ton ağırlığındaki çift motorlu Taipan’lar, karbon fiber yapıları çok sağlam olduğu için kesilmek yerine parçalara ayrılıyor. Bu karar, Talisman Sabre Tatbikatı sırasında meydana gelen ve dört askerin hayatını kaybettiği kazanın ardından 29 Eylül’de Taipan’ların hizmete geri dönmeyeceğinin açıklanmasıyla aynı zamanda alındı.

Şu ana kadar Taipan ailesinden 500’den fazla helikopter, 14 ülkeye satıldı. Ancak birçok ülke, Taipan helikopterlerini harbe hazır tutmakta zorluk yaşıyor. Avustralya’nın envanterden çıkarttığı Taipan helikopterlerinin yerini ise ABD üretimi UH-60 Black Hawk helikopterleri alacak.

Yerlerini Black Hawk’lar alacak

Bu yılın başlarında Avustralya hükümeti, tahmini maliyeti 1.9 milyar dolar olan 40 adet UH-60M Black Hawk helikopteri satın aldığını duyurdu. Satın alım; 40 adet UH-60M Black Hawk Genel Maksat Helikopteri’ni, 80+8 adet T-700-GE-701D Turboşaft Motoru, 44 adet AN/AAR-57 Karşı Füze İkaz Sistemi (CMWS)’ni ve ek bir dizi ekipmanın satışını içeriyor.

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