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Spor

Avustralya, futbol maçlarını temmuz ortasında başlatmayı planlıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:36:16 -
Avustralya, futbol maçlarını temmuz ortasında başlatmayı planlıyor

İSTANBUL (AA) - Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen birinci lig karşılaşmalarının, temmuz ortasında yeniden başlaması planlanıyor.

Avustralya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonunun tamamlanmasına karar verildiği ve birinci lig maçlarının temmuz ortasında başlatılmasının planlandığı duyuruldu.

Takımların gelecek ay antrenmanlara başlayacağı ifade edilirken ligin ağustos ortasında tamamlanmasının amaçlandığı belirtildi.



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