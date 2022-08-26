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Dünya Avustralya, 40 adet UH-60M Black Hawk alacak!
Dünya

Avustralya, 40 adet UH-60M Black Hawk alacak!

ABD, Avustralya'ya muhtemel 1,95 milyar dolarlık askeri helikopter satışına onay verdi. Bu karar ile birlikte Avustralya, 40 adet UH-60M Black Hawk tipi helikopter satın alacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 09:47:00 - 2022-08-26 09:51:46
Avustralya, 40 adet UH-60M Black Hawk alacak!

ABD, Avustralya'ya askeri helikopter satışına onay verdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avustralya'ya muhtemel 1,95 milyar dolarlık askeri helikopter satışına onay verdiği bildirildi.

1,95 MİLYAR DOLARLIK UH-60M BLACK HAWK ALACAKLAR

Pentagon, Avustralya'nın 40 adet UH-60M Black Hawk tipi helikopter satın almak istediğini ve ana yüklenicinin Lockheed Martin firması olacağını ifade etti. Pentagon'un Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı ise muhtemel satış hakkında Kongre'yi bilgilendirdi.

Çin, Hint-Pasifik bölgesindeki varlığını artırmaya çalışırken, Avustralya son birkaç yıldır savunma harcamalarını artırıyor. Geçtiğimiz yıl Avustralya, ABD ve İngiltere'den nükleer denizaltı satın almak için bir anlaşma imzalamıştı.

Geçtiğimiz mayıs ayında ise ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'ya mobil roketatarlar ile diğer müttefiklerine 3,1 milyar dolara varan çeşitli silah satışlarını onaylamıştı.

Black Hawk - Skorsky helikopter özellikleri

Sikorsky UH-60 Black Hawk, Sikorsky firması tarafından üretilen S-70 helikopter ailesinin askeri taşıma ve saldırı için tasarlanmış versiyonudur.
En yüksek hız: 357 km/sa
Ağırlık: 6.191 kg
Menzil: 583 km
Uzunluk: 20 m
Üretici: Sikorsky Aircraft Corporation
Motor tipi: General Electric T700

Özellikler
Mürettebat: 2 pilot + 1 teknisyen.
Dahili yük: 1.200 kg dahili/14 personel veya 6 sedye.
Harici yük: 3.630 kg (UH-60A) / 4.080 kg (UH-60M)
Uzunluk: 19,76 m.
Rotor çapı: 16,36 m.
Yükseklik: 5,13 m.
Disk alanı: 210 m²
Boş ağırlık: 4.819 kg.

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