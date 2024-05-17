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Gündem Avukattan, başörtülü hakimler için ‘reddi hakim’ talebi: Başörtüsü düşmanı bu kafa değişmez... Generaller tahliye edildi 28 Şubat kafası hortladı
Gündem

Avukattan, başörtülü hakimler için ‘reddi hakim’ talebi: Başörtüsü düşmanı bu kafa değişmez... Generaller tahliye edildi 28 Şubat kafası hortladı

Yeniakit Publisher
2024-05-17 17:21:00 -
Avukattan, başörtülü hakimler için ‘reddi hakim’ talebi: Başörtüsü düşmanı bu kafa değişmez... Generaller tahliye edildi 28 Şubat kafası hortladı

Yaşanan başörtüsü düşmanlığının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalan cezalarını kaldırdığı 28 Şubat davası hükümlüleri eski generaller Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker ve Cevat Temel Özkaynak’ın cezaevinden tahliyeleriyle aynı zamana denk gelmesi “28 Şubat zihniyeti hortladı” yorumlarına yolaçtı.

 

ANKARA 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen uyuşturucu davası duruşmasında sanık avukatı Alperen D., mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtülü olmasının ‘laikliğe aykırı’ olduğunu iddia ederek, reddi hakim talebinde bulundu.

Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıklar Ufuk A. ve Serdar B., ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan yargılandıkları davada hakim karşısına çıktı. Sanık Serdar B.’nin avukatı Alperen D., reddi hakim talebinde bulundu. Avukat Alperen D., “Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum” dedi. Avukat Alperen D. ayrıca, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi dini simgelerle görev yapmasına ilişkin herhangi bir içtihatta bulunmamıştır. CMK 25 ve devamında gerekçeleri yazılı olarak bildireceğim. Hakimin reddi talebinin reddi halinde mahkeme heyetinin kendiliğinden dosyadan çekilmesini talep ediyorum. Müvekkilin sorgusunun akabinde alınmasını istiyorum” dedi.

Mahkeme Başkanı, sanık müdafisine reddi hakim talebini yazılı olarak bildirmesi için 3 gün süre verilmesine, ret gerekçeleri bildirildiğinde talebin karara bağlanmasına, ayrıca mahkeme heyetinden başkan ve üye hakim için ret talebinde bulunulduğu için bu işlem sonuçlanıncaya kadar başka bir işlem yapılmamasına karar verdi.

Olayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalan cezalarını kaldırdığı 28 Şubat davası hükümlüleri eski generaller Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker ve Cevat Temel Özkaynak’ın cezaevinden tahliyeleriyle aynı zamana denk gelmesi “28 Şubat zihniyeti hortladı” yorumlarına yolaçtı.
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