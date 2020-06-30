  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup avukat değişikliğe tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:39:07 -
Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklik

İSTANBUL (AA) - Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup avukat, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliği protesto etti.

Adliyenin C kapısı girişindeki alanda toplanan avukatlar, sloganlarla adliye önündeki alana doğru yürüdü. Avukatların maske taktığı görülürken, adliyedeki güvenlik görevlileri, anonslarla sosyal mesafe uyarısı yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince alınan önlemler kapsamında tek kapıdan giriş-çıkış yapmaları sağlanan avukatlar, kendilerine gösterilen güzergahtan alana gitti.

Burada açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, baro başkanlarıyla barolarının bölünmemesi için görüş birliğine vardıklarını ve Ankara'ya gittiklerini, teklifin çekilmesini istediklerini söyledi.

Avukatların başka sorunlarının bulunduğunu aktaran Durakoğlu, meslektaşlarının asıl sorunlarının konuşulması gerektiğini ifade etti.

Baroların bölünmek istendiğini ve kendilerine "Siyaset yapıyorsunuz." denildiğini belirten Durakoğlu, yaptıklarının "hukuk siyaseti" olduğunu savunarak, "(Meclis'ten) Geçmemesi için gücümüzü, demokrasinin bize tanıdığı bütün hakları kullanarak, ne gerekiyorsa demokratik protesto hakları içinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı