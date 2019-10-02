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Avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, avukatlık ücretlerindeki KDV oranı yüzde 18'den 8'e düşürüldü.

02 Ekim 2019 Çarşamba 08:38
Avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatlık ücretlerinde Katma Değer Vergisi'ni düşürecek karara imza attı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bundan sonra avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e çekildi.

Resmi Gazete'de yer alan açıklamaya göre, aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemeleri görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri, bu davalara bağlı kanun yolları, iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinden yüzde 8 oranında Katma Değer Vergisi alınacak. Daha önceden yüzde 18 KDV tahsilatı yapılıyordu.

"Hayırlı olsun"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, KDV indirimini Twitter'dan duyurdu. Bakan Gül "Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki bir hedef daha Sn. Cumhurbaşkanımızın kararıyla hayata geçiriliyor. Bazı alanlardaki avukatlık hizmetlerinde KDV %18'den %8'e indi. Böylece vatandaşlarımızın hukuki yardıma erişim maliyeti azalacak, adalete erişimi kolaylaşacak. Hayırlı olsun." tweetini attı.

 

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 08:38
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