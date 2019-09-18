Avukatların hayatını kolaylaştıracak yenilikler geliyor
Adalet Bakanlığı, Hukukçular Derneği’nin girişimleri sonucu avukatlara kolaylık sağlayacak bir dizi yeniliği devreye sokuyor.18 Eylül 2019 Çarşamba 13:18
Hukukçular Derneği, avukatların hayatını kolaylaştırmak için Adalet Bakanlığı’nda başlattığı girişimler olumlu sonuç verdi. Bakanlık, 20 Eylül 2019 tarihinde UYAP’ta bir dizi yeniliğe gidecek. Yapılan açıklamaya göre, devreye girecek hizmet şu şekilde:
- Vakıfbank hesabı ve kredi kartı ile vekalet pulu ödemesi yapılabilmesi, Vakıfbank kredi kartı ile ödeme yapılabilmesi,
- Celse Mobil uygulaması ile vekil olunan dosyalara bilgilendirme mahiyetinde Mazeret gönderme işlemi yapılabilmesi,
- Celse mobil uygulaması üzerinden ihale günü sorgulaması,
- İlamlı İcra Takibi açılabilmesi sağlanacak.
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