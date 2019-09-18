Avukatların hayatını kolaylaştıracak yenilikler geliyor Adalet Bakanlığı, Hukukçular Derneği’nin girişimleri sonucu avukatlara kolaylık sağlayacak bir dizi yeniliği devreye sokuyor.

Hukukçular Derneği, avukatların hayatını kolaylaştırmak için Adalet Bakanlığı’nda başlattığı girişimler olumlu sonuç verdi. Bakanlık, 20 Eylül 2019 tarihinde UYAP’ta bir dizi yeniliğe gidecek. Yapılan açıklamaya göre, devreye girecek hizmet şu şekilde: Vakıfbank hesabı ve kredi kartı ile vekalet pulu ödemesi yapılabilmesi, Vakıfbank kredi kartı ile ödeme yapılabilmesi,

Celse Mobil uygulaması ile vekil olunan dosyalara bilgilendirme mahiyetinde Mazeret gönderme işlemi yapılabilmesi,

Celse mobil uygulaması üzerinden ihale günü sorgulaması,

İlamlı İcra Takibi açılabilmesi sağlanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.