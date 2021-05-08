Avukatlar öncelikli aşı programına dahil edildi mi?

Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatlara koronavirüs aşısı yaptırması için öncelik hakkı tanındığını açıklanmıştı.

Koronavirüs aşılama çalışmalarında sağlık çalışanlarının yanı sıra avukatlarda aşılanmada öncelikli sıraya alındı.

Aşılama çalışmalarında sağlık çalışanlarından sonra öğretmenler ve muhtarlar öncelikli olurken son olarak öncelik sırasına avukatlar da eklendi.

Avukatların aşı olacağı tarih belli mi?

Türkiye Barolar Birliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda aşı önceliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuldu. Yapılan paylaşımda, “Değerli meslektaşlarımız; avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır.

Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır. Destekleri için Sayın Adalet ve Sağlık Bakanlarımıza teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Avukatlar aşı başvurusunu nasıl yapacak?

40 yaş ve üstü avukatlar, MHRS web sitesi, uygulaması ya da ALO 182 üzerinden randevu oluşturabilir. MHRS sistemine giriş yapıp ‘Aşı randevusu al’ kısmına tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.