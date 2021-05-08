  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kamyonet, dere yatağına devrildi
Dışişlerinden açıklama: Türkiye, Afrika Boynuzu bölgesindeki...
Malatya’da deprem
Almanya'da skandal yasak!
Sağlık Avukatlar öncelikli aşı programına dahil edildi mi?
Sağlık

Avukatlar öncelikli aşı programına dahil edildi mi?

Türkiye Barolar Birliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın ardından koronavirüs aşılama çalışmalarına ilişkin arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Koronavirüs aşılama çalışmalarında öncelikli olan meslek grupları merak ediliyor. Söz konusu meslek gruplarında avukatlara ilişkin gelişme olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Avukatlar koronavirüs aşısı olacak mı? Avukatlar ne zaman aşı olur? Avukatlar öncelikli aşı programına dahil edildi mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 01:03:00 -
Avukatlar öncelikli aşı programına dahil edildi mi?

Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatlara koronavirüs aşısı yaptırması için öncelik hakkı tanındığını açıklanmıştı.

Koronavirüs aşılama çalışmalarında sağlık çalışanlarının yanı sıra avukatlarda aşılanmada öncelikli sıraya alındı.

Aşılama çalışmalarında sağlık çalışanlarından sonra öğretmenler ve muhtarlar öncelikli olurken son olarak öncelik sırasına avukatlar da eklendi.

Avukatların aşı olacağı tarih belli mi?

Türkiye Barolar Birliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda aşı önceliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuldu. Yapılan paylaşımda, “Değerli meslektaşlarımız; avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır.

Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır. Destekleri için Sayın Adalet ve Sağlık Bakanlarımıza teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Avukatlar aşı başvurusunu nasıl yapacak?

40 yaş ve üstü avukatlar, MHRS web sitesi, uygulaması ya da ALO 182 üzerinden randevu oluşturabilir. MHRS sistemine giriş yapıp ‘Aşı randevusu al’ kısmına tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı duruma el attı! Teşkilat’ta fırtına kopacak
Medya

İçişleri Bakanlığı duruma el attı! Teşkilat’ta fırtına kopacak

TRT’nin reytinglerde zirve yapan dizisi Teşkilat’ta Jandarma Özel Harekat (JÖH) yer alacak. İçişleri Bakanlığı aksiyon sahneleri için desteğ..
Skandal patlak verdi! O kanala kayyım atandı
Medya

Skandal patlak verdi! O kanala kayyım atandı

Aylardır çalışanlarına maaş ödemeyen ve ücretsiz izne yollayan Can Tanrıyar'ın sahibi olduğu Uçankuş Tv'ye kayyım atandı.
Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani'den Türkiye tepkisi
Dünya

Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani'den Türkiye tepkisi

Libya Müftüsü Şeyh Sadık el-Gıryani, Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un Türkiye'ye yönelik açıklamasına çok sert tepki gösterdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay