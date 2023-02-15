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Gündem Avukatlar ırkçı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu
Gündem

Avukatlar ırkçı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu

Kafatasçı Ümit Özdağ'ın deprem sonrası sığınmacıları hedef alan ifadelerinden dolayı 27 avukat basın bildirisi yayınlayarak Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 10:26:00 -
Avukatlar ırkçı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu

Türkiye'yi sarsan, 10 ili kapsayan deprem sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sığınmacıları hedef alan sözleri toplumda 'ırkçı' söylemleri arttırmış ve bazı gruplar tarafından fiziki saldırı ifadeleri kullanılmıştı. Özdağ'ın yaptığı söylemlere karşılık 27 avukat yayınladığı bildiride TCK'da yer alan 'suça azmettirme' , 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' maddeler kapsamında suç duyurusunda bulundu.

NE HUKUKEN NE DE VİCDANEN KABUL EDİLEMEZ!
Avukatlar tarafından yayınlanan basın bildirisi:

2
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Yorumlar

VATANDAŞ!

ODA ŞİMDİ ÜMİT HOCA,TÜM İŞLENEN SUÇLARI DÖKECEKTİR ÖRNEK GÖSTERECEK MUHTEMELEN MAHKEMEYE TAŞIYACAKTIR. YİNE BUNLAR ÖRT BAS EDİLMESİ İÇİN TEZGAHA GETİRLDİM DER ! BU KONUDA BUDA KAMU OYUNDA SURİYELİ GÖÇMEN TARTIŞMASINI TETİKLEYECEKTİR...ZATEN HERKES GERGİN DAVA AÇINCA NE OLACAK NE GEREK VAR BU OYUNLARA?

Sıtkı

Vicdanını kaybetmiş bir adama hukuk ne yapsın?
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