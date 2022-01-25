Avukatı mason olan Sedef Kabaş'a ABD de sahip çıktı! Skandal açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş'ın sözlerinin ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasından dolayı üzgünüz. İfade özgürlüğü evrenseldir ve bazıları tarafından tartışmalı ya da rahatsız edici olduğu düşünülen sözleri içerse de ifade özgürlüğünün korunması demokrasileri güçlendirir." denildi.

Erdoğan’a hakaret eden Sedef Kabaş’ın avukatının mason olduğu ortaya çıktı. Kabaş'ın avukatlığını yapan Uğur Poyraz'ın Adnan Oktar bağlantısı da dikkat çekti.