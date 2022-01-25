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Gündem Avukatı mason olan Sedef Kabaş'a ABD de sahip çıktı! Skandal açıklama
Gündem

Avukatı mason olan Sedef Kabaş'a ABD de sahip çıktı! Skandal açıklama

ABD, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaretinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 08:56:00 -
Avukatı mason olan Sedef Kabaş'a ABD de sahip çıktı! Skandal açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş'ın sözlerinin ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasından dolayı üzgünüz. İfade özgürlüğü evrenseldir ve bazıları tarafından tartışmalı ya da rahatsız edici olduğu düşünülen sözleri içerse de ifade özgürlüğünün korunması demokrasileri güçlendirir." denildi.

Erdoğan’a hakaret eden Sedef Kabaş’ın avukatının mason olduğu ortaya çıktı. Kabaş'ın avukatlığını yapan Uğur Poyraz'ın Adnan Oktar bağlantısı da dikkat çekti.

Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın avukatı mason çıktı! Dikkat çeken Adnan Oktar bağlantısı
Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın avukatı mason çıktı! Dikkat çeken Adnan Oktar bağlantısı

Gündem

Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın avukatı mason çıktı! Dikkat çeken Adnan Oktar bağlantısı

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Yorumlar

Muzaffer

Çocuk katili israil-abd, insanlığın sömürgecisi israil-abd.
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fahri25

bunlar turk ve musluman degiler devleti somurmek icin turk isimleri almislar.köķū disarda olan yine gercek sahipleri olan haclilar sahip cikiyor
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