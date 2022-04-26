Avukat, motorları yaktı! İktidar, seçim yapmamak için, Kavala'yı mahkum ettirmiş!

Gezi kalkışması destekçilerinden beyin yakan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gezi kalkışması finansörü Soros’un Türkiye şubesi Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet cezası alması, savunucularının motorlarını yaktı.

Alınan kararın ardından TELE1 canlı yayınına katılan Avukat Celal Ülgen’den akıllara zarar bir açıklama geldi. Ülgen, "Önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu karar tahrik edici bir karardır. Gezi'yi ve Gezi'de direniş gösteren gençleri, işçi sınıfını, herkesi tahrik eden bir karardır. Tahrik sonucu insanların sokağa dökülmesini bekliyorlar." Kaos çıkararak seçimden kurtulmanın yollarını arıyorlar. Bu devam edecek. Sadece bu karar değil. Yakında başka türlü çeşitli olaylarda acaba Türkiye'de kaos çıkarabilir miyiz, seçimden kaçmanın yollarını arayabilir miyizi deneyecekler.“ ifadelerini kullandı.