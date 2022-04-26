  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tutmayın hanımefendiyi! Gücünü Atatürk’ten alıyor!

İP'li Aytun Çıray, SİHA'ları hedef almıştı... 'Mandacı zihniyet'e Bakan Varank'tan efsane kapak!

Kılıçdaroğlu'nun yalanı 'akıllı sayaç' ile çöktü! Bu özelliğini hesap edemedi

Korkudan bakın ne yaptılar! CHP'den iftara bile engelleme

Yanlış anlaşılmasın, yeğeni Buğra Kavuncu ile ilgisi yok(!) FETÖ'cü Enver Altaylı'nın dosyasında Bush detayı

Erdoğan'dan çiftçilere 1,1 milyar liralık hibe müjdesi

Rusya aba altından sopa gösterdi: Nükleer savaş tehlikesi küçümsenmemeli

Düştükleri hale bak! Gezi destekçileri ajitasyon için küçücük kız çocuğunu kullandı

Kılıçdaroğlu'dan Kavala'ya verilen cezaya ilk yorum! Gezici vandalları bakın nasıl güzelledi

Türkiye'ye öfke kustu! Kati Piri'den küstah sözler
Gündem Avukat, motorları yaktı! İktidar, seçim yapmamak için, Kavala'yı mahkum ettirmiş!
Gündem

Avukat, motorları yaktı! İktidar, seçim yapmamak için, Kavala'yı mahkum ettirmiş!

Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet diğer sanıklara ise 18'er yıl hapis cezası verilmesinin ardından avukat Celal Ülgen canlı yayında motorları yaktı. Ülgen’e göre iktidar, seçim yapmamak için, Kavala'yı mahkum ettirmiş!

Yeniakit Publisher
2022-04-26 09:52:00 -

Gezi kalkışması destekçilerinden beyin yakan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gezi kalkışması finansörü Soros’un Türkiye şubesi Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet cezası alması, savunucularının motorlarını yaktı.

Alınan kararın ardından TELE1 canlı yayınına katılan Avukat Celal Ülgen’den akıllara zarar bir açıklama geldi. Ülgen, "Önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu karar tahrik edici bir karardır. Gezi'yi ve Gezi'de direniş gösteren gençleri, işçi sınıfını, herkesi tahrik eden bir karardır. Tahrik sonucu insanların sokağa dökülmesini bekliyorlar." Kaos çıkararak seçimden kurtulmanın yollarını arıyorlar. Bu devam edecek. Sadece bu karar değil. Yakında başka türlü çeşitli olaylarda acaba Türkiye'de kaos çıkarabilir miyiz, seçimden kaçmanın yollarını arayabilir miyizi deneyecekler.“ ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

A goz

Çatla patla insallah

TURAN ŞAHİN

hadi ordan satılmışların ve satılmış avukat bozuntusu..terör sevici alçak..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay