Avukat Fethi Ahmet Alparslan: İş Bankası hisseleri CHP’nin arpalığı değil

Muhammet Kutlu/ANKARA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazine’ye devredilmesi gerektiğini belirterek gündeme getirdiği CHP’nin elindeki Mustafa Kemal’e ait İş Bankası hisseleri konusunda, Türk Hukuk Enstitüsü’nden de çarpıcı bir değerlendirme geldi. Akit’e konuşan Enstitü’nün İstanbul İl Başkanı Avukat Fethi Ahmet Alparslan, Mustafa Kemal’in o günün şartlarında Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi önemli kuruluşların ayakta kalabilmesi için CHP’ye vasiyet ettiği hisselerin, amacı dışında kullanıldığını belirterek, artık ülke şartlarının değiştiğini ve hisselerin Türk halkına devredilmesi gerektiğini kaydetti.

Tek varis Türk milletidir

Alparslan, şunları dile getirdi: “Mustafa Kemal, bankayı Türk halkına bırakmıştır. Emperyalizme angaje olduğu söylenen ve bölücülerle omuz omuza hareket eden partiye arpalık olarak bırakmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu gündeme getirdiğinde, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de kendisine katılarak, Meclis’e gelmesi halinde bu yöndeki yasa tasarısını destekleyeceklerini bildirmiştir. Bu durumda konunun çözüm yeri TBMM olacaktır. Bir kanunla bu sorun çözülebilir. Mustafa Kemal’in asıl ve tek varisi Türk halkıdır. Bundan farklı söylenecek tüm sözler boş ve art niyetlidir.”