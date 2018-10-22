0553 313 94 23

Avukat Fethi Ahmet Alparslan: İş Bankası hisseleri CHP’nin arpalığı değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazine’ye devredilmesi gerektiğini belirterek gündeme getirdiği, CHP’nin elindeki Mustafa Kemal’e ait İş Bankası hisselerine ilişkin Akit’e konuşan Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul İl Başkanı Avukat Fethi Ahmet Alparslan, “Atatürk hisseleri CHP’ye arpalık olarak bırakmamıştır. Meclis’ten çıkarılacak bir kanunla bu sorun çözülebilir” dedi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:44
Avukat Fethi Ahmet Alparslan: İş Bankası hisseleri CHP’nin arpalığı değil

Muhammet Kutlu/ANKARA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazine’ye devredilmesi gerektiğini belirterek gündeme getirdiği CHP’nin elindeki Mustafa Kemal’e ait İş Bankası hisseleri konusunda, Türk Hukuk Enstitüsü’nden de çarpıcı bir değerlendirme geldi. Akit’e konuşan Enstitü’nün İstanbul İl Başkanı Avukat Fethi Ahmet Alparslan, Mustafa Kemal’in o günün şartlarında Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi önemli kuruluşların ayakta kalabilmesi için CHP’ye vasiyet ettiği hisselerin, amacı dışında kullanıldığını belirterek, artık ülke şartlarının değiştiğini ve hisselerin Türk halkına devredilmesi gerektiğini kaydetti.

Tek varis Türk milletidir

Alparslan, şunları dile getirdi: “Mustafa Kemal, bankayı Türk halkına bırakmıştır. Emperyalizme angaje olduğu söylenen ve bölücülerle omuz omuza hareket eden partiye arpalık olarak bırakmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu gündeme getirdiğinde, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de kendisine katılarak, Meclis’e gelmesi halinde bu yöndeki yasa tasarısını destekleyeceklerini bildirmiştir. Bu durumda konunun çözüm yeri TBMM olacaktır. Bir kanunla bu sorun çözülebilir. Mustafa Kemal’in asıl ve tek varisi Türk halkıdır. Bundan farklı söylenecek tüm sözler boş ve art niyetlidir.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 11:44
  1. İstanbul
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  3. Hazine
  4. CHP’nin elindeki Mustafa Kemal’e ait İş Bankası hisseleri
  5. Türk Hukuk Enstitüsü
  6. Akit
  7. Avukat Fethi Ahmet Alparslan
  8. Mustafa Kemal
  9. Türk Dil Kurumu
  10. Türk Tarih Kurumu
  11. CHP
  12. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  13. TBMM

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbeci hainler, son ana kadar silah ve mühimmat taşımışlar! Yeni görüntüler ortaya çıktı
    1. Darbeci hainler, son ana kadar silah..
    2. Bilge Kral Aliya Saraybosna’da anıldı
    3. 4 ilde büyük operasyon! Çok sayıda..
    4. Bazen “Turp gibi” görünmek de dert
    5. Kaşıkçı cinayetinin başrolündeki isim!
    6. EYT'den 700 bin kişi emekli olacak
    7. Dünyada 4 trilyon dolarlık bir pazar..
    8. İYİ Parti'de şok! Bu sözleri söyleyip..
    9. Evde yaptıkları deney, pahalıya..
    10. Kılıçdaroğlu'ndan son dakika EYT..
    11. Avukat Fethi Ahmet Alparslan: İş..
    12. Çok konuşulacak iddia! 'Sabit kuru..
    13. Sınırda dev hareketlilik! Kuyruk 12..
    14. Gerilim iyice tırmandı! Nükleer..
    15. 4 ilde operasyon! 20 kişi yakalandı
    16. Afganistan'da Amerikan helikopterine..
    17. PKK destekçisi 11 sözde akademisyene..
    18. Maltepe'de hafriyat kamyonunun..
    19. Kaçırılan askerlerin görüntüsü..
    20. Muhammed Raşit Elhüseyni kimdir?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?
    Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?