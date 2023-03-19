Avukat CHP'li belediyeden aldığı cevapla şoke oldu! 'Siz AK Partilisiniz ne hizmeti!'

Maltepe'de hukuk bürosu bulunan Avukat Murat Sultansu, Maltepe Bağdat Caddesi'nde hukuk bürosunun bulunduğu bina ile tren raylarının arasında kalan yola aydınlatma konulması için Maltepe Belediyesi'ne dilekçe verdi. Aradan geçen zaman içinde belediyeden dilekçeye bir cevap verilmediği gibi şikayete konu olan alana aydınlatma da konulmadı. Bölgenin özellikle gece tehlikeli hale geldiğini belirlen Murat Sultansu, belediyenin avukatı olan bir kişiyi durumu sormak için aradı.

Aradığı kişiye durumu anlatan Murat Sultansu, aldığı cevap karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Belediyenin avukatı olan kişi, "Siz AK Partilisiniz size ne hizmeti" deyince Murat Sultansu, şaşırdı. Karşısındaki kişinin şaka yaptığını düşünen Sultansu, kendisine söylenenlerin şaka olmadığını anlayınca ne yapacağını şaşırdı.

"Siz AK Partilisiniz ne hizmeti' cevabını verdiler

Yaşananlarla ilgili konuşan Murat Sultansu, "Burada 3 tane bina var. Binaların arka tarafındaki sokağa aydınlatma konulması için Maltepe Belediyesi'nden talepte bulundum. Talebime bir cevap verilmedi. Ben de belediyenin deprem süreci boyunca yoğunluk yaşadığını düşünerek beklemeye başladım. Aradan geçen süre zarfında herhangi bir cevap gelmeyince ve aydınlatma da yapılmayınca belediyenin avukatı olan bir kişiyi aradım. Bana 'Siz AK Partilisiniz, siz ne hizmeti yapacağız' cevabını aldım. Önce şaka yaptığını düşündüm. Ancak olmadığını anlayınca çok şaşırdım" dedi.

"Köpeğe tecavüz eden, alkol tüketen..."

Bölgenin gece tehlikeli hale geldiğini belirten Murat Sultansu, "Bölgede birçok işyeri var. Gece burası karanlıkta kalıyor. Buraya gelip alkol tüketenler oluyor. Fuhuş yapan kadınlar gece burada kalıyor. Bir güvenlik kamerası görüntüsünde köpeğe tecavüz eden bile var. Gece burası karanlık olunca buraya geliyorlar. Biz binamıza güvenlik kamerası taktırdık. Kendi imkânlarımızla bazı yerlere aydınlatma da koyduk" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Sabah

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