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Avşar, Malazgirt Zaferinin yıl dönümünü kutladı

MHP Malatya İl Başkanı R.

25 Ağustos 2019 Pazar 13:32
Avşar, Malazgirt Zaferinin yıl dönümünü kutladı

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


26 Ağustos Malazgirt zaferinin 948. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan MHP Malatya İl Başkanı Avşar, Malazgirt Zaferi ile Anadolu’ya yeni bir medeniyetin inşa edildiğini belirterek, bu zaferin günümüze köklü ve zengin bir kültürün oluşmasına vesile olduğunu söyledi. Anadolu’nun kapılarının açılmasını sağlayan bu kutlu zaferin bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Başkan Avşar, Malazgirt Zaferi’nin sadece Türk tarihinin değil dünya tarihinin akışını değiştirdiğini belirtti. Sultan Alparslan’ın askeri dehası ile kazanılan zaferin kardeşlik ruhu ile başarıya ulaştığını ifade eden Başkan Avşar, “Malazgirt zaferi gök kubbe altında ahitleşen iki kardeş toplumun kıyamete kadar sürecek birlikteliğinin sembolüdür. Gücünü maneviyatından alan milletimiz, tarih boyunca eşsiz zaferler kazanarak, Anadolu’nun Türkiye halklarından başka bir millette vatan olmayacağını sayısız kez ispat etmiştir. Malazgirt zaferi ve sonrasında yaşananlar bunun göstergesidir. Bu büyük medeniyet birikiminin mirasçıları olarak, bütün bereketiyle bize kucak açan bu topraklarda, barış ve kardeşliği yükseltmeye, birlik ve beraberliğimizi korumaya, huzur ve güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz” şeklinde konustu.


Avşar, “Kazanılan bu büyük zaferle, bin yıla yakın bir süredir yaşadığımız bu topraklar, birlik ve kardeşliğimizin merkezine dönmüştür. Dünya durdukça yaşamak istediğimiz Anadolu’da, millet olarak barış içinde, birlikte yaşamak en büyük dileğimizdir. Geleceğimize duyduğumuz güvenin teminatı, geçmişimizdir. Amacımız, geçmişimizden aldığımız ilhamla, dünya ülkeleri arasında varlığımızı onurlu bir şekilde devam ettirmektir. Geçmişimizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun hep daim olması dileği ile Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümünü kutluyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 13:32
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