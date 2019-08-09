MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, ilçe gezilerine devam ediyor. Avşar son olarak Hekimhan ilçesini ziyaret etti.

Avşar’ı ilçede MHP Hekimhan İlçe Başkanı ve yönetim karşıladı. MHP Hekimhan İlçe Teşkilatı Yönetimi ve meclis üyeleri ile istişare toplantısı gerçekleştiren Başkan Avşar, “Öncelikle tüm Hekimhanlı hemşehrilerimin Kurban Bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Avşar göreve geldikleri günden bu yana Ülkücüleri hep kolladıklarını ve ülkücüleri üzen kim olursa olsun karşısında durduklarını dile getirerek, “Ülkücüler olarak kırıldık, üzüldük, haksızlığa uğradık vesaire. Ama asla vatanımıza ihanet etmedik. Hele hele devletimize sırtımızı hiç mi hiç dönmedik. Bundan dolayıdır ki keremine şükür vicdanımız rahat, alnımız da açık ve temizdir. Biz hep böyle olup böyle de kalacağız. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin de belirttiği gibi, İP’te Milliyetçi ve Ülkücünün yeri yoktur. İP icazetli, fikirsiz sadece MHP’den intikam almak üzere kurulmuş hastalıklı siyasi bünyedir. Ülküsü olanın, Ülkücüyüm diyenin İP’te işi olamaz. Türk ve Türkiye sevdası olanların fitne-fesatla yolu kesişemez. İP zaman kaybıdır, ayıplıdır, arızalıdır, sakıncalıdır, Kandil ve Pensilvanya’nın ileri karakoludur. İP Başkanının Ülkücülere haydut demesi tek kelimeyle kokuşmuşluktur. Bununla birlikte Ülkücüye haydut demek şerefsizliktir” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere de değinen MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, “Cumhur İttifakı olarak Hekimhan’da güzel çalışmalara imza attık. Hekimhanlı ülküdaşlarımız ile birlikte mahalle mahalle gezdik. Hekim halkının tercihine saygımız var. Ve bizler yine her zaman Hekimhanlı hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu bilmelerini isterim. Her zaman İlçe Başkanlığımız ve İl Başkanlığımızın kapıları tüm MilliyetçiHareket Partisine gönül vermiş, bu dava için var olan tüm hemşehrilerimiz için kapılarımız sonuna kadar açıktır” diye konuştu.