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Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı

Norveç, ordudaki tecavüz skandallarıyla sarsıldı. Asker ve personel arasında yapılan anketin sonuçlarına göre; 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:39
Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı

Norveç Kamu Yayıncısı NRK'nin haberine göre, ordudaki 8 bin 800 asker ve personel arasında Ekim 2018'de, cinsel taciz, cinsel saldırı ve mobbing ile ilgili soruların yer aldığı yazılı anket yapıldı.

24 kadın asker ile 20 erkek asker...

Ankete göre, 24 kadın asker ile 20 erkek asker, ordudaki görevi sırasında tecavüze uğradığını ifade etti. Cinsiyeti açıklanmayan 123 kişi de tecavüz girişimine maruz kaldığı yönünde beyanda bulundu.

Ayrıca, 35 asker de üslerinin ordudaki konumlarını kullarak kendilerini cinsel yakınlaşmaya zorladığını belirtti.

​"Beni çok kızdırıyor"

Savunma Şefi Haakon Bruun-Hanssen, olayla ilgili yaptığı açıklamada "Birçok insan, hep birlikte bu durumun içerisindeyiz. Silahlı Kuvvetler kurallarla düzenlenmiş ve bir dizi önlem alınmış bir yapı. Bu yüzden, hizmetin içinde ve dışında çok fazla (cinsel saldırı olayı) olması beni şaşırtıyor ve beni çok kızdırıyor" dedi.

Bruun-Hanssen, ayrıca anket sonuçlarında 160'dan fazla askerin tacize uğradığı ortaya çıkarken, ordudan sadece iki kişinin tecavüze uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunduğuna dikkat çekti.

"Daha geniş bir yaklaşıma ihtiyacımız var"

Eşitlik ve Ayrımcılık Denetçisi Hanne Bjurstrom ise çok sayıda erkeğin de cinsel tacize maruz kaldığına dikkat çekerek "Tecavüze uğrayan kadınlar ve erkekler arasında neredeyse eşit bir dağılımın olması şaşırtı. Bu, taciz ve tecavüzü kadınları hedef alan bir şey olarak sınırlayamayacağımızı gösteriyor. Daha geniş bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Kadınların tecavüz rapor etmesinin zor olduğunu biliyoruz, ama belki de erkekler için daha da zor" şeklinde konuştu.

Norveç'in ordusunda bulunan askerlerin sayısının yaklaşık 16 bin olduğu belirtiliyor.

2016'da kadınlara da zorunlu askerlik getirmişti. Ordunun yüzde 17'si kadınlardan oluşuyor.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:39
  1. Ordu
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