Avrupa'yı ‘Osmanlı’ korkusu sardı: Eski imparatorluklar yeniden kuruluyor

Türkiye’nin Fransa ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki provokasyonlarına rağmen haklarından taviz vermemesi sömürgeci Avrupa’nın dengesini bozdu.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya koyduğu gelişim Avrupa’da Osmanlı korkusu meydana getirdi.

"Eski imparatorluklar geri geliyor"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Genel Kurul toplantısında Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Eski imparatorlukların geri gelmeye başladığını ifade eden Borrell, "Bunlardan üçü Rusya, Çin ve Türkiye. Bunlar küresel ve bölgesel yaklaşımlarla gelen eskinin büyük imparatorlukları. Bu durum bizim için yeni bir ortam sunuyor." dedi.

Oruç Reis gemisinin bakım ve onarım için Antalya limanına çekilmesiyle ilgili olarak "doğru yönde atılmış bir adım" yorumunda bulunan Borrell, "Bu da bize diyalog için daha fazla adım atılabileceğine yönelik umut vadediyor. Bunu askeri yöntemlerle değil, diyalog ve müzakere ile çözeceğiz." ifadelerini kullandı.