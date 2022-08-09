Avrupa'yı krizden Türkiye kurtarabilir... Sırada enerji koridoru var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayında New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu'nun yanı sıra, aynı ay içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Özbekistan'daki Şanghay Beşlisi toplantısına katılacak.

ABD ziyareti sırasında Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'la bir görüşme yapacağı belirtildi. Bu toplantıda Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları başta olmak üzere, bölgesel ve iki ülke ilişkilerinin detaylı bir şekilde ele alınacak.

Geçen ay Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımı ile yapılan Tahran zirvesinden sonra, Erdoğan bir kez daha ABD'nin, Fırat'ın doğusunu terk etmesi gerektiğine vurgu yapmıştı.

Türkiye enerji koridoruna dönüşebilir

Şangay Beşlisi toplantılarında da Türkiye'nin özellikle tahıl koridorunun açılmasından sonra enerji koridorunun konusunu da gündeme getireceği kaydedildi. Rus ambargosu nedeniyle Avrupa ülkelerinin enerjide yaşadığı krizin çözümünde de Türkiye'nin aktif rol alabileceği, bu kapsamda Avrupa'ya Türkiye üzerinden LNG taşınmasının gündeme gelebileceği değerlendirildi.

Uzmanlara göre; kış yaklaşırken Avrupa'da doğal gaz krizi büyüyeceği, bu nedenle tahıl koridorundaki gibi Türkiye'nin bir enerji koridoruna dönüşmesi ihtimali de arttı. Avrupa ülkelerinin bu anlamda Türkiye'ye muhtaç hale geldiği, bu konuların da Şangay Beşlisi toplantılarında ele alınacağı aktarıldı.