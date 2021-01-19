Avrupa’yı geride bıraktık: Beş günde 830 bin sağlık çalışanına aşı yapıldı

Türkiye’nin, Kovid-19’a karşı aşılama performansı, haftalardır aşı uygulayan çok sayıda ülkeyi geride bıraktı. İlk aşılamanın yapıldığı 13 Ocak’tan bu yana 830 bini aşkın sağlık çalışanına aşı yapılan Türkiye’de, öncelikli gruplar başta olmak üzere aşı çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor. CoronaVac aşısına, TİTCK tarafından “Acil Kullanım Onayı” verilmesiyle, ilk olarak 13 Ocak’ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine aşı yapıldı. Aşılamanın ilk gününde bile 285 bin sağlık çalışanına CoronaVac aşısı yapıldı. Aradan geçen sürede, dün itibarıyla Türkiye genelinde yaklaşık 800 bini aşkın kişi aşılandı. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’nin günde ortalama 1,5-2 milyon doz aşı yapma imkanının bulunduğunu bildirdi. Avrupa Birliği’nin (AB) Kovid-19 salgınına karşı aralık ayı sonunda başladığı aşılama çalışmaları ise beklenen düzeyde değil.

Personel ve lojistik sorunu yaşıyorlar

Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının AB ülkelerine dağıtımının yapılmasına rağmen personel eksikliği ve lojistik sorunlardan dolayı hedeflenen aşılama yapılamadı. AB içinde salgından en çok can kaybının gerçekleştiği ülkelerden olan İtalya’da aşılama çalışmaları 27 Aralık’ta başladı. İtalya Başbakanlık Acil Tedarik Komiserliği’nin paylaştığı verilere göre, 17 Ocak’a kadar Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 1 milyon 153 bin 501 oldu. İtalya’ya teslim edilen 1 milyon 408 bin 875 doz aşının yüzde 81,9’u kullanıldı. Öncelik verilen sağlık çalışanları oluşturdu. İtalya, AB içinde en fazla kişiye aşının yapıldığı ülke olsa da iç politikada, “İtalya’nın yavaş kaldığı” eleştirileri yapılıyor. İlk aşılamaya 26 Aralık’ta başlayan Almanya’da ise 15 Ocak Cuma gününe kadar 1 milyon 50 bin kişiye aşılama yapıldığı duyuruldu. İspanya, 27 Aralık’ta başladığı aşılama çalışmalarında 15 Ocak’a kadar 768 bin 950 kişiye ulaştı. İspanya’da aşılama Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda olsa da ülkedeki 17 özerk yönetimin sağlık departmanlarının personeli ve imkanlarıyla gerçekleştiriliyor. Bazı özerk yönetimlerde 17 Ocak Pazar günü ikinci doz aşılamaların da başladığı duyuruldu. Aşılamaya 27 Aralık’ta başlayan Fransa’da Sağlık Bakanlığının verilerine göre 17 Ocak itibarıyla 422 bin 127 kişiye aşı yapıldı. Hollanda’da Kovid-19 aşılamasına 6 Ocak’ta başlandı. Verilen resmi rakamlara göre 17 Ocak’a kadar 55 bin doz aşı kullanıldı. Aşılamaya 28 Aralık’ta başlayan Belçika, 16 Ocak’a kadar 96 bin 402 kişiye aşı yaptı.

İngiltere’de dakikada 140 aşı

AB dışı ülkelerden İngiltere’de Kovid-19 aşılarına 8 Aralık’ta başlandı. 17 Ocak’a kadar 3,8 milyon kişiye ilk doz aşılar yapıldı. Hükümet, 15 Şubat’a kadar yaş sınırı ve kronolojik hastalık bakımından en riskli grupta bulunan vatandaşların aşılanmasının planladığını açıkladı. Dakikada 140 aşı yapıldığını belirten İngiltere Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bugünden itibaren 70 yaş üstü ve ciddi sağlık sorunları olan ikinci gruba da aşılamanın başlanacağını duyurdu. Aşılama, ilk olarak 80 yaş üstü ile sağlık ve bakım çalışanlarına yapılmıştı.