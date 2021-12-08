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Gündem Avrupa'yı arkasına alan Gezi finansörü Osman Kavala'dan hadsiz açıklama! 'Amaçları siyasi'
Gündem

Avrupa'yı arkasına alan Gezi finansörü Osman Kavala'dan hadsiz açıklama! 'Amaçları siyasi'

Gezici vandalların finansörü Osman Kavala, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin kendisi için Türkiye'ye karşı ihlal sürecini başlatma kararından sonra, iktidarı hedef alarak, "Amaçlarının siyasi olduğunu biliyorum, çok üzgünüm." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 17:58:00 - 2021-12-08 18:11:35
Avrupa'yı arkasına alan Gezi finansörü Osman Kavala'dan hadsiz açıklama! 'Amaçları siyasi'

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yargılanan Osman Kavala, arkasına aldığı Avrupa'dan gelen açıklamalardan sonra, yine konuştu.

CHP'li Erkek'ten Kavala'ya ziyaret!

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Kavala’yı, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Muharrem Erkek, Gezi finansörü Kavala ile konuşmasını aktardı. Erkek, Kavala'nın, "Siyasi amaçlarla içeride tutulduğumu biliyorum. Çok kötü bir kurguya dayalı iddianamelerle cezaevinde tutuluyorum. Demokrasi ve hukuk adına çok üzgünüm." dediğini söyledi.

Erdoğan: Biz kararlarını tanımıyoruz, bu kadar basit

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söylemişti:

"Biz, Avrupa Birliği'nin Kavala’yla, Demirtaş'la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. Yok farz ediyoruz. Bizim indimizde bunlar yok hükmündedir. Bunları kaç kez açıkladık. İster anlasınlar ister anlamasınlar. Bizim yargımızın vermiş olduğu kararın üzerinde biz, Avrupa Birliği kararı tanımıyoruz. Ne biliyorlarsa onu yapsınlar."

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