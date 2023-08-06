Avrupa'ya petrol taşıyan hatta sızıntı

Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyan Drujba Petrol Boru Hattı'nın Polonya’nın Chodecz kenti yakınlarında bulunan kısmında sızıntı tespit edildi. Polonyalı boru hattı operatörü PERN tarafından yapılan açıklamada, sızıntının hattın ham petrolü denizden batıya taşıyan kısmında olduğu aktıralarak “Petrol boru hattındaki onarım çalışmaları şu anda sürüyor. Pompalamanın yeniden başlaması için tahmini zaman salı sabahı” denildi.

Botu hattının ikinci hattında sevkiyatın normal şekilde devam ettiğini belirten PERN, sızıntının yerel halk için herhangi bir sağlık tehdidi oluşturmadığını ifade ederek, sızıntının nedeninin araştırıldığını açıkladı. Polonya’daki rafinerilerin tedarik sürecinde herhangi bir olumsuz olmadığını ifade eden PERN, hattan petrol sevkiyatı alan Almanya ile temas halinde olduklarını aktardı. Geçtiğimiz ocak ayında aynı hattan gelen Rus petrolünün alımını durduran Almanya, aynı hat üzerinden Kazakistan petrolü ithal ediyor.

Wloclawek itfaiyesinden Grzegorz Jankowski, "Boru hattının sızıntıdan etkilenen kısmı diğerlerinden ayrılmıştı, bu nedenle sızıntının boyutu çok büyük değil” dedi.

Almanya’da arz sıkıntısı yok

Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, "Almanya’nın doğusundaki rafinerilerin operatörleriyle temas halindeyiz. Arz güvenliği hala tam olarak garanti ediliyor." dedi.

Dünyanın en büyük petrol boru hatlarından biri

Günde 2 milyon varil taşıma kapasitesi ile dünyanın en büyük petrol boru hatlarından biri olan Drujba Petrol Boru Hattı’nın Polonya'dan Almanya'ya petrol taşıyan batı bölümünün toplam kapasitesi yılda 27 milyon ton ham petrol olarak biliniyor. Drujba Petrol Boru Hattı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası birkaç kez saldırıya uğramıştı.

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