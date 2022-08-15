Avrupa’ya ilham kaynağı! Almanya'da İsmet İnönü tarifesi
Rusya'nın gaz akışını kısıtlaması sonrası enerji kriziyle karşı karşı kalan Almanya yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Doğal gaz tüketimini yüzde 20 oranında azaltma kararı alan Almanya'da tedbirlerin yetersiz kalması durumunda ise karneyle gaz dağıtımı yapılacak. Almanya'nın söz konusu uygulaması CHP'nin "milli şefi" İsmet İnönü döneminde Türkiye'de karneyle ekmek dağıtılmasını hatırlattı.
Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı devletlerin ağır yaptırımlarına maruz kalan Rusya, Avrupa ülkeleri gaz akışını kısıtladı. Yaklaşan kış öncesi kara kara düşünen Almanya ise doğal gaz tüketimini yüzde 20 oranında azaltma kararı aldı. Tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ise karneyle gaz dağıtımı yapılacak.
Söz konusu uygulama CHP'nin milli şefi yönetimindeki tek parti rejiminde Türkiye'de karne ile ekmek dağıtılmasını akıllara getirdi.
Avrupa ülkeleri enerji krizi ile karşı karşıya
Rusya'nın gaz akışını kısıtlaması sonrası Avrupa ülkeleri enerji krizi ile karşı karşıya kaldı. Almanya’nın enerji düzenleyicisi Federal Şebeke Müdürlüğü (BNA) Başkanı Klaus Müller, Financial Times’a verdiği demeçte, ülkesinde uygulanacak enerji tasarrufu planının detaylarını anlattı.
Almanya, 2024 yazına kadar Rusya'dan satın aldığı doğal gazdan tamamen kurtulmak istiyor. Moskova'yı enerji ihracatını "silah" olarak kullanmakla suçlayan Berlin yönetimi, Gazprom'un teknik sorunları gerekçe göstererek haziran ortasında Kuzey Akım 1 boru hattındaki arzı kısmasının enerji krizini tetikleyeceğinden endişe duyuyor.
Gaz karneyle paylaştırılacak
Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da bu kış gaz kıtlığı yaşanmaması için gaz kullanımının yüzde 20 oranında azaltılması gündemde. Federal Ağ Ajansı (BNA) Başkanı Klaus Müller, ülkesinin kış mevsiminde enerjide "felce uğraması" halinde, gaz arzını karneyle paylaştırmaktan sorumlu olacak. Müller, "Hedefimize ulaşamazsak, o zaman yeterli gaza sahip olamama konusunda ciddi bir risk var demektir" dedi.