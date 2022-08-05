Avrupa'ya bir mesaj mı? Kritik görüşmede çok konuşulacak detay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Soçi'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 13.00 sularında Rusya'ya indi. Liderlerin görüşmesinde samimi anlar yaşanırken Putin'in görece az konuşup sözü Erdoğan'a bırakması dikkatlerden kaçmadı.

"Avrupa'nın gazı Türkiye üzerinden alması çok önemli"

Görüşmenin basına açık kısmında gündemi değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tahıl anlaşmasıyla ilgili gelişmeleri, bölgemizdeki son durumu ve Suriye'deki gelişmeleri ele alacağız. Avrupa'nın Rus gazını Türkiye üzerinden alması çok önemli. Akkuyu Nükleer Santraliyle ilgili de etraflıca bir görüşme yapacağız. Bugün böyle bir fırsatı bulduğumuz için memnuniyetimi ifade etmek istiyorum" dedi.

Sehpa detayı görüşmeye damga vurdu

Öte yandan görüşme sırasında Rus tarafının kullandığı sade ve küçük sehpa kameralara yansıdı. Siyaset uzmanları bu durumu iki ülkenin liderlerinin yakın temas halinde olması ve ilişkilerin iyi olması üzerine yordu.

Macron'a ayrı tarife uygulandı

Geçtiğimiz aylarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Putin, bu görüşmede metrelerce uzunluğunda olan bir masa kullanmıştı. Görüşmenin basına yansıyan kısımlarında ise Putin'in sert yüz ifadesi kameralar tarafından kayıt altına alınmıştı.