Avrupa'nın komik raporu, Cumhuriyet ve Sözcü'nün salyasını akıttı

Son yıllarda yaptığı siyasi, askeri ve teknolojik hamlelerle bölgesel ve küresel güç haline gelen Türkiye'yi hedef alan Avrupa'da skandal bir rapor yayınlandı.

Merkezi İsveç'te yer alan V-Dem Enstitüsü'nün '2021 Demokrasi Raporu'nda Türkiye, son 10 yılda en çok otoriterleşen ilk 10 ülke içerisinde gösterildi.

179 ülkenin yer aldığ Liberal Demokrasi Endeks listesinde ise Türkiye'ye 149. sırada yer verildi.

Teröristlerin ini haline gelen ülkeler ilk 10'da gösterildi

15 Temmuz kanlı darbe girişimde bulunarak demokrasiye kara bir leke düşüren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) militanlarını besleyen Almanya, söz konusu listede ilk 10'da yer aldı. Ülkede FETÖ'nün kilit isimleri arasında gösterilen Zekeriya Öz, Adil Öksüz ve Fikret Seçen gibi isimler sığıntı olarak yaşıyor.

Sadece FETÖ'cüleri beslemekle kalmayan Almanya, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar nice vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'lılara da ev sahipliği yapıyor.

Müslümanların hedef alındığı ülkeler 'demokrat' ilan edildi

Yine aynı listede Müslümanların kalleş saldırılarla hedef alındığı Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve Danimarka gibi ülkeler de ilk 10'da gösterildi.

Yüzde 52 oy ile seçilmiş bir cumhurbaşkanına sahip olan Türk demokrasisini Suriye'de terör estiren katil Esed rejimi ile aynı seviyede göstererek kalleş bir algının yürütülmek istendiği sözde raporun ne kadar tarafsız ve demokrat olduğu ise gün yüzüne çıkmış oldu.

Cumhuriyet ve Sözcü'nün salyalarını akıttı

Paçavradan öteye geçmeyen söz konusu rapor, CHP yandaşlıyla bilinen Cumhuriyet ve Sözcü'nün salyalarını akıttı.

Cumhuriyet raporu "Demokrasi çöküyor" başlığıya haberleştirdi.

Cumhuriyet'ten geri kalmak istemeyen Sözcü ise, "Demokraside Vanuatu, Gana, Fiji Namibya, Papua, Kongo, Uganda, Mozambik, Kenya, Libya, Mısır ve Surinam'dan bile daha gerideyiz!" başlığını attı.