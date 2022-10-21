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Dünya Avrupa'nın kendinden olana bile tahammülü bu kadar! O ülkede Ukraynalı mülteciler sokaklarda yatacak
Dünya

Avrupa'nın kendinden olana bile tahammülü bu kadar! O ülkede Ukraynalı mülteciler sokaklarda yatacak

İrlanda Entegrasyon Bakanı Roderic O'Gorman, Ukraynalı mültecilerin tamamına konaklama imkanı sağlanmasının garantisini veremeyeceklerini söyleyerek, bazılarının sokakta kalabileceği ihtimalini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 17:58:00 -
Avrupa'nın kendinden olana bile tahammülü bu kadar! O ülkede Ukraynalı mülteciler sokaklarda yatacak

İrlanda Entegrasyon Bakanı Roderic O'Gorman, İrlanda hükümetinin, Ukrayna'dan gelen mültecilere barınma imkanı sağlamak için çabaladığını söylese de bazılarının sokaklarda uyuyabileceğini söyledi.

Konaklama arayan insanların sayısında önemli bir artış olduğunu belirten O'Gorman, "Açıklığa kavuşturduğumuz şey, herkese bir konaklama teklifini garanti edecek durumda olmadığımızdır" dedi.

Korunmasız insanlara öncelik verilecek

Bakan, bu yüzden korunmasız insanlara öncelik vereceklerini, barınma konusunda kadın ve çocukların öncelikli olacağını vurguladı.

İnsanların sokakta uyuma tehlikesinin olup olmadığı sorulduğunda O'Gorman, şöyle söyledi:

Bunu reddedemem. Bu yüzden, bugün çok net konuşuyoruz ve özellikle önümüzdeki hafta kapasite üzerinde büyük bir kısıtlama olduğunu insanlara bildirmek için Ukrayna Büyükelçiliği ile temasa geçiyoruz. Bu yüzden insanlara eğer başka bir Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkedeyseler, orada kalma veya diğer AB üyesi ülkelere bakma seçenekleri varsa, devlet tarafından sağlanan bir sonraki konaklamayı garanti edemeyeceğimizi bilmelerini sağlıyoruz
58 binden fazla sığınmacı var

İrlanda, halihazırda 42 bini Ukraynalı ve 16 bini uluslararası koruma arayan 58 binden fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.

Hükümet, temmuzda Ukraynalı mülteciler konusunda "ciddi bir konaklama sıkıntısı" ile karşı karşıya olduğu uyarısı yapmış ve bunun sonucunda mülteciler, bir gece Dublin Havalimanı'nda kalmıştı.

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