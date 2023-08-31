  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye ile BAE arasındaki dev ekonomik anlaşma kararı: Resmen yarın yürürlüğe girecek! Petrol dışı kazançlarını korudu

Dev banka resmen duyurdu! Binlerce çalışanı işten atacaklar

Sivas'ta inşa ediliyor! Tam 1071 odalı...

Avrupa ülkesi 'ilk kez olacak' diyerek duyurdu! Türkiye'den 300 milyon metreküp doğalgaz alacaklar

Fidye için 2.5 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdılar

Son yıllarda sayısı orada artıyor, dev obruklar ortada kaldı: Çapı ve derinliği küçülüyor! Bölgede hareketli günler

O karpuzun hasadına yeni başlandı: Tam 150 bin ton karpuz yola çıktı

Hindu liderden skandal çağrı! 'Mekke’yi işgal etmeliyiz'

Petrolü bulmamıza ramak kaldı! Türkiye orada harıl harıl arayacak, müjde bu sefer yakın

İngiltere hükümetinde istifa depremi
Gündem Avrupa'nın göbeğinde sağlık krizi: Türkiye'de helikopter ambulans, Fransa'da 'sıfır' ambulans
Gündem

Avrupa'nın göbeğinde sağlık krizi: Türkiye'de helikopter ambulans, Fransa'da 'sıfır' ambulans

Yeniakit Publisher
2023-08-31 18:53:00 -
Avrupa'nın göbeğinde sağlık krizi: Türkiye'de helikopter ambulans, Fransa'da 'sıfır' ambulans

Fransa'nın Herault bölgesinde, kalp krizi geçiren kişi, ailesinin ısrarlı aramalarına karşın ambulansın saatlerce gelmemesi sonucu hayatını kaybetti.

 
 

ANKARA

Fransa'nın Herault bölgesinde, kalp krizi geçiren kişinin, ailesinin ısrarlı aramalarına karşın ambulansın saatlerce gelmemesi sonucu hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, soyadı paylaşılmayan 74 yaşındaki Jean-François, haziran ayında evinde kalp krizi geçirince ailesi, acil servisi arayarak ambulans talebinde bulundu.

Yaşlı adamın ailesi 3 kez acil servis hattını arasa da telefondakiler hastanın sağlık durumunun ciddi olmadığını ve ellerinde bir adet bulunduğunu gerekçe göstererek, ambulans göndermeyeceklerini iletti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ailenin üst üste ısrarlı aramaları üzerine ambulans yaklaşık 5 saat sonra hastayı almaya geldi. Ancak yaşlı adam bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jean-François'nın kızlarından biri Fransız basınına yaptığı açıklamada, amcasının acil hattaki görevliye "Ambulans göndermeniz için abimin illaki kanında boğulması mı gerekiyor?" dediği, görevli personelin de "Evet onun gibi bir şey" diye karşılık verdiğini iddia etti.

Yeni ortaya çıkan ve ülkede gündem olan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ülkede sağlık krizi

Fransa'da Kovid-19 ile başlayan sağlık krizi, birçok sağlık çalışanının emekliye ayrılması, bir kısmının aşırı yoğunluk nedeniyle başka sektörlere yönelmesi üzerine ciddi boyutlara ulaştı.

Özellikle yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu kırsal bölgelerde halihazırdaki yatak kapasitesi ve personel sayısı yetersiz kalıyor.

Personel yetersizliğinin yanı sıra acil servisler de çalışanların grevi nedeniyle birçok bölgede hizmet veremiyor.

Son olarak La Provence gazetesi, ülkedeki hastanelerin acil servis bölümlerinin büyük bir kriz yaşadığını yazmıştı.

Haberde, tedavi için gelenlerin, personel eksikliği ve yoğunluk nedeniyle hastanelerin bahçesine konulan yataklara yerleştirildiği ve doktorların bir kısmının yoğunluğu azaltmak için hastaları bahçede ön muayeneden geçirdiği aktarılmıştı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23