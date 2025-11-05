Avrupa'nın göbeğinde kadın ayrımcılığı

Belçika'da Avrupa Birliği (AB) dışından gelen kadınların iş bulma konusunda ayrımcılık nedeniyle zorluk yaşadığı tespit edildi.

Belga ajansının, Belçika'nın bağımsız federal eşitlik kurumu Kadın-Erkek Eşitliği Enstitüsü raporuna dayandırdığı haberine göre, Belçikalı kadınlar arasında istihdam oranı yüzde 75 iken bu sayı AB dışından gelen kadınlar için yalnızca yüzde 49.

Raporda, AB dışından gelen kadınların Belçika'da iş bulma olanaklarının bazı engeller ve ayrımcılıkla sınırlandığı, eşit niteliklere sahip olsalar bile daha az mülakat daveti aldıkları tespit edildi.

İşverenlerin çalışma dili İngilizce olan pozisyonlar için bile genellikle yüksek düzeyde Felemenkçe veya Fransızca bilgisi talep ettiği belirtilen raporda, AB dışından gelen kadınların bu dilleri öğrenmeye istekli olduğu ancak maddi sıkıntılar ve ailevi sorumluluklar nedeniyle zorluk yaşadığı vurgulandı.

Raporda, kadınların AB dışında edindiği ve belgeledikleri yetkinliklerin Belçika tarafından kabulü konusunda da problem yaşandığı kaydedilerek yabancı yeterliliklerin tanınması için prosedürlerin basitleştirilmesi çağrısı yapıldı.