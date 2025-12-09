  • İSTANBUL
Dünya Avrupa'nın göbeğinde alarm! Olağanüstü hal ilan edildi
Avrupa'nın göbeğinde alarm! Olağanüstü hal ilan edildi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Kuzey Avrupa ülkesi Litvanya’da balon alarmı verildi. Belarus’tan gelen kaçak balonların oluşturduğu kamu güvenliği tehdidi nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

Litvanya’nın "Belarus’tan gelen kaçak balon" sorunu bitmiyor. Bugün bir kez daha sigara kaçakçılığı için kullanılan balonlar Litvanya hava sahasını ihlal etti.

Litvanya İçişleri Bakanı Vladislav Kondratovic, kaçak balonların oluşturduğu kamu güvenliği tehdidi nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

Kondratovic, hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, "Olağanüstü hal ilanı yalnızca sivil havacılık aksaklıkları nedeniyle değil, aynı zamanda ulusal güvenlik çıkarları nedeniyle de yapılmıştır" dedi.

Vladislav Kondratovic, bildirimin askeri personele polisle koordine veya bağımsız hareket etme konusunda genişletilmiş yetkiler sağladığını söyledi. Olağanüstü hal önlemlerinin süresi ise açıklanmadı.

 

Litvanya ile Belarus arasında balon sorunu

Litvanya hava sahası, Ekim ayından bu yana sigara kaçakçılığı için kullanılan balonlar tarafından ihlal ediliyor.

Litvanya yetkilileri, hava sahasını ihlal eden balonların, Rusya’nın yakın müttefiki olan Belarus tarafından yapılan kasıtlı bir eylem olarak değerlendirildiğini belirtirken; Belarus, balonlardan sorumlu olmadığını savunuyor ve Litvanya’yı provokasyon yapmakla suçluyor.

