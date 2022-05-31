  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Avrupa'nın gazına gelen Miçotakis Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi
Siyaset

Avrupa'nın gazına gelen Miçotakis Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi

AB Zirvesi'ne giden ve burada konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin adımlarını, "Doğu Akdeniz'deki istikrarı bozan bir faktör" olarak tanımlayarak; "Güçlü müttefiklerimiz var" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 10:38:00 -
Avrupa'nın gazına gelen Miçotakis Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi

Diyalog zeminin oluşmasından sonra Yunan tarafının hamleleriyle Türkiye-Yunanistan hattında gerilim yeniden arttı. Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'yi hedef alması ve F-16 tedarikinin engellenmesi için lobi çalışması yürütmesi; Ankara'yı kızdırdı. Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı için "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" derken, Miçotakis ise; "İletişimi kesen taraf biz olmayacağız" cevabını verdi.

Miçotakis Türkiye'yi hedef aldı: Güçlü müttefiklerimiz var

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'ne katıldı. Zirvede Türkiye ile yaşanan gerilimi gündeme getireceğinin sinyalini veren Yunan Başbakan, Türkiye'nin adımlarını, "Doğu Akdeniz'deki istikrarı bozan bir faktör" olarak tanımladı.

Söz konusu "zorluklarla" kararlılıkla yüzleşeceklerini ifade eden Miçotakis; "Biz uluslararası hukuka bağlıyız. Güçlü müttefiklerimiz de var. Kimsenin egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza meydan okumasına izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay