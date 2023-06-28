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Yaşam Avrupa’nın en uzun tüneli! Bir buçuk ayda tam 251 bin araç geçti
Yaşam

Avrupa’nın en uzun tüneli! Bir buçuk ayda tam 251 bin araç geçti

Yeniakit Publisher
2023-06-28 16:07:00 -

Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ni birbirine bağlayan Zigana Tüneli, 1,5 ayda 251 bin 100 araca hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Mayıs 2023 tarihinde hizmete açılan Zigana Tüneli’nin Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3’üncü en uzun çift tüplü karayolu tüneli olduğunu belirterek, “Limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışı sağlanmış, yurtiçi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunuyor. Tünelimiz 1,5 ayda 251 bin 100 araca hizmet verdi. Yıllık 190 milyon tasarruf sağlayacağız” dedi.

Yeni Zigana Tüneli’nin Doğu Karadeniz’in en önemli merkezi konumundaki Trabzon’u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum’a bağlayan ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan bu güzergahta inşa edildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar kullanılmış ve proje Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilmiştir” diye konuştu.

Tünelin hizmete açılmasıyla birlikte kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiğin kesintisiz ve konforlu akışı tesis edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Böylece zamandan 57 milyon TL, akaryakıttan 133 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 190 milyon TL tasarruf sağlamış oluyoruz” şeklinde konuştu. 

Seyahat süresi ortalama 20 dakikaya indi

Yeni Zigana Tüneli, 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolunun, 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirildi. Proje ile mevcut güzergah üzerinde bulunan 90 adet viraj ortadan kaldırıldı. Eğim yüzde 7,7’den yüzde 3,3’e düşürülerek yolun geometrisi iyileştirildi. Güzergâh 8 kilometre kısaltıldı, seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika indirildi. Karbon salınımı 16 bin 598 ton azaltılarak, sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlayan proje ile ayrıca, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemler ortadan kaldırıldı.

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