Avrupa’nın en ucuz doğalgazı Türkiye’de

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Doğalgazda %99 oranında dışa bağımlı olmasına rağmen Türkiye, faturalarda gelişmiş ülkelere kıyasla konut doğalgazında %91’e kadar daha ucuz fiyatlandırma yapıyor. Avrupa ülkeleriyle mukayeseli fiyat rakamlarını paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’de 1 metreküp doğalgazın 0.25 dolardan faturalandırıldığını, bu rakamların Hollanda’da 2.95 dolar, İngiltere’de 1.95 dolar, Almanya’da 1.8 dolar, İtalya’da 1.6 dolar olduğunu kaydetti.

Ankara başı çekiyor

Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Avrupa’da 1 m3 doğalgaz maliyeti 2 $. Konutta doğalgaz fiyatı: Amsterdam: 2.95 $, Londra: 1.95 $, Berlin: 1.8 $, Roma: 1.6 $, Ankara: 0.25 $. Vatandaşımız doğalgazı nasıl maliyetinden ucuza kullanıyor? Çünkü hükümetimiz oluşan zararı ödüyor.” Avrupa başkentlerindeki fiyatlandırmayı TL bazında da mukayese eden Bakan Varank’ın söz konusu paylaşımı ise şöyle: “Konutta kullanılan 1 m3 doğalgazın fiyatı: Amsterdam’da 53.6 $ - Londra’da 35 $ - Berlin’de 32.6 $ - Roma’da 28.9 $- Ankara’da 4.7 $.”

Konut oranı %83 arttı

Türkiye’nin doğalgazın %99.9’unu ithal ettiğini vurgulayan Bakan Varank, doğalgaz kullanan konut sayısının 2002 yılında 3 milyon olduğunu, 2022’de bu sayının 18 milyona çıkarıldığını belirtti.