Avrupa'nın en sorunsuz marka ve modelleri açıklandı! Diğer markaların devri sona eriyor! Bakın ne

OCU (Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü), dokuz Avrupa ülkesinde 29.873 sürücüyle yaptığı anketin ardından hangi marka ve modellerin en güvenilir ve en az güvenilir olduğunu gösteren bir pazar analiz tablosu yayınladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Asyalı firmalar sıralamanın başında yer alıyor. Özellikle Lexus (98 puan), Suzuki (93), Subaru (93) ve Toyota (91) en iyi performansı gösteriyor.

Beşinci sırada yer alan ve en iyi Avrupalı üretici olmayı başaran Cupra'nın (91) ardından Asya topraklarına dönüyoruz ve Kia (89), Smart (89), Honda (89), Mitsubishi (89) ve Nissan (87) isimleriyle ilk 10 sıra tamamlanıyor. Smart'ı kısmen Avrupalı bir marka olarak kabul edersek (Mercedes-Benz'e ve Çinli Geely'ye ait) ilk 10'da 2 Avrupa'lı üretici yer alıyor.

Peki listenin tersine bakarsak nasıl bir sıralama görüyoruz? En çok arıza yapan markaların başında şaşırmadığımız Land Rover (64) yer alırken, onu Opel (76), Peugeot (80), Citroën (80), Volkswagen (80), Ford (80), Lancia (80) ve Renault (82) takip ediyor.

İlginç bir durum da Model Y ile birlikte müşteri şikayetlerini büyük ölçüde azaltmayı başaran Tesla'nın (84), 2022 yılında en sorunlu firma olduğu günlerden sadece 2 yıl içerisinde tablonun ortalarına tırmanmış olması. Ayrıca, tabloda "aşırı sorunlu" hiçbir üretici görünmüyor.

Şimdi de en sorunsuz modellerden bahsedelim. Motorlarına göre baktığımızda, ilk on aracın altısı PHEV olmayan hibrit, ikisi elektrikli ve ikisi benzinli. Bu sıralamadaki ilk dizel otomobili bulmak için 25 numaraya kadar inmemiz gerekiyor.



En iyi elektrikli otomobil Tesla Model Y, en iyi PHEV ise Ford Kuga PHEV. En güvenilir saf benzinli otomobiller Audi A1 Sportback, Volkswagen T-Cross ve Mazda CX-5 olarak belirtildi. Son olarak, Audi Q5 bu alandaki en iyi dizel araç olmayı başarıyor.

Az önceki listede yeni üretilen araçlara yer veriliyor. İkinci el araçlarda ise bambaşka bir tablo görüyoruz. Lexus NX (2014-2021) hibritlerde, BMW i3 (2014-2023) elektriklilerde, Mitsubishi Outlander (2013-2022) PHEV'lerde, Suzuki S-Cross (2013-2021) benzinlilerde ve BMW 2 Serisi (2013-2021) dizellerde öne çıkmayı başarıyor.

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Son olarak, en yaygın arızalar %13 ile elektrikle ilgili (ampuller, uyarı lambaları, camlar, aküler, sigortalar). Ardından %9 ile fren sisteminden (diskler, balatalar, pompalar, kampanalar) kaynaklanan arızalar yer alıyor. Elektronik veya ateşleme ile ilgili arızalar ise toplam arızaların %8'ini oluşturuyor.