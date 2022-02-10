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Teknoloji Avrupa'nın en iyisi Türkiye'de! TÜBİTAK'tan gururlandıran açıklama
Teknoloji

Avrupa'nın en iyisi Türkiye'de! TÜBİTAK'tan gururlandıran açıklama

Konya Karapınar'da kurulan 2 bin metre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun çift raylı test hattını içeren HABRAS'a süpersonik hızdaki testleri de yapabilme kabiliyeti kazandırıldı. TÜBİTAK konuya dair açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 07:03:00 -
Avrupa'nın en iyisi Türkiye'de! TÜBİTAK'tan gururlandıran açıklama

TÜBİTAK SAGE tarafından Konya Karapınar'da kurulan ve hizmete alınan HABRAS'a süpersonik hızdaki testleri de yapabilme kabiliyeti kazandırıldı.

TÜBİTAK SAGE sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HABRAS'ta kabiliyet kazanımlarımız devam ediyor. Süpersonik testlere de hazırız! HABRAS Hedef Balistiği Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı'nda test bileşeni, 300 m/s hızla ilerlerken tersine roket ateşlemesi yapılarak başka hiçbir fren sistemi kullanılmadan durduruldu." ifadeleri kullanıldı.

HABRAS nedir?

HABRAS hedef balistiği raylı sistem dinamik test altyapısı, TÜBİTAK SAGE tarafından hayata geçirilen ve işletilen, askeri ve sivil sistemlerin / alt sistemlerin yüksek hızda kontrollü olarak test edilmesine olanak sağlıyor.

HABRAS'ın kurulumu ile askeri ve sivil sistemlerin/alt sistemlerin harp başlıklarının ve savaş uçağı koltuk ayırma testlerinin yüksek hızda kontrollü olarak test edilmesi, bilhassa orta ve ağır kalibredeki mühimmatlara yönelik çalışmalar yapan savunma sanayii şirketlerinin test ihtiyaçlarının karşılanması amaçlandı.

HABRAS, 2000 metrelik uzunluğu ile Avrupa’nın çift ray yapısına sahip en uzun raylı test hattı olma özelliğine sahip.

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