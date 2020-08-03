  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Avrupalıları Katar kurtaracak

British Airways ve Iberia Airways'in sahibi olan International Airlines Group (IAG), hissedarlarından 2.75 milyar Euro'luk sermaye artırımı talep etti. Firmanın en büyük hissedarı Qatar Airways talebi kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-08-03 17:29:00 -
Avrupalıları Katar kurtaracak

IAG'den yapılan açıklamada, grubun hissedarlarından 2.75 milyar Euro'luk sermaye artırımı talep edildiği, yüzde 25 ile grubun en büyük hissedarı konumunda olan Qatar Airways'in teklifi kabul ettiği belirtildi.

Finansal kaynağın, grubun bilançosu ve likidite pozisyonunun düzeltilmesinde kullanılacağı bildirilen açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle hava yolu sektöründe yolcu talebinin 2023 yılına kadar salgın öncesindeki seviyesine ulaşmasının beklenmediği kaydedildi.

Öncü işaretler

Açıklamada görüşlerine yer verilen IAG Üst Yöneticisi Luis Gallego, yolcu talebinde toparlanmanın öncü işaretlerini gördüklerini belirterek, "Şimdi cesur olmamız ve IAG'nin mevcut krizden güçlenerek çıkmasını sağlamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Grubun önde gelen hissedarlarının, 8 Eylül'de toplanarak teklife ilişkin nihai oylarını kullanması bekleniyor.

IAG'den nisan ayında yapılan açıklamada, grup şirketleri içerisinde uygulanacak yeniden yapılandırma kapsamında, British Airways'ten 12 bin kişinin çıkarılmasının planlandığı belirtilmişti.

Yaklaşık 45 bin kişiyi istihdam eden British Airways, daha önce İngiliz hükümetinin maaş destek programından yararlanarak 22 bin 626 çalışanını izne çıkarmıştı.

Katar Emiri Al Sani'den 'Erdoğan' paylaşımı
Katar Emiri Al Sani'den 'Erdoğan' paylaşımı

Dünya

Katar Emiri Al Sani'den 'Erdoğan' paylaşımı

Katar'da koronavirüs vaka sayısı ile ölü sayısı arasında çarpıcı fark!
Katar'da koronavirüs vaka sayısı ile ölü sayısı arasında çarpıcı fark!

Dünya

Katar'da koronavirüs vaka sayısı ile ölü sayısı arasında çarpıcı fark!

Katar'dan dev hamle! Yüzde 45'lik hisseleri alarak güçlü bir giriş yaptı
Katar'dan dev hamle! Yüzde 45'lik hisseleri alarak güçlü bir giriş yaptı

Ekonomi

Katar'dan dev hamle! Yüzde 45'lik hisseleri alarak güçlü bir giriş yaptı

Katar'dan 100 bin aileye 10 milyon dolar
Katar'dan 100 bin aileye 10 milyon dolar

Dünya

Katar'dan 100 bin aileye 10 milyon dolar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı