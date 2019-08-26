Avrupalı Türkler tatilde Almanların 2 katını harcıyor

İSTANBUL (AA) – ABDULSELAM DURDAK - Türkiye'ye tatile gelen Avrupalı Türklerin geçen yılki kişi başı ortalama bin 175 avro olan harcamaları, Alman turistlerin 590 avro olan ortalamasının üzerinde gerçekleşti.



AA muhabirinin Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın (TAVAK) "Avrupalı Türklerin Türk Turizmindeki Önemi" başlıklı son araştırmasından derlediği bilgilere göre, geçen yıl 2,8 milyon Avrupalı Türk tatilini Türkiye'de geçirdi.

Bunun 1,9 milyonu Almanya’da yaşayan Türklerden oluştu. Tatil için Türkiye’yi tercih eden Avrupalı Türkler geçen yıl yaklaşık 3,3 milyar avro bıraktı.







- Ortalama 4 hafta kalıyorlar







Araştırmaya göre, Avrupalı Türklerin yaklaşık yüzde 47’si tatilini Türkiye’de geçiriyor ve Türkiye’de ortalama 24 gün kalıyorlar.

Artık yalnızca ailelerini ziyaret etmek için değil, aynı zamanda İstanbul, Antalya, Bodrum, Çeşme, Alaçatı, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz gibi sahillerde tatillerini geçirmek için gelen Avrupalı Türklerin en gözde tatil yerini ise İstanbul, Çeşme ve Alaçatı oluşturuyor.





- Eğlence harcamaların yüzde 9’unu oluşturdu





Araştırmaya göre, Türkiye’ye gelen ve ortalama kalış süreleri 16 gün olan Almanların kişi başı toplam harcamaları 2018’de ortalama 590 avro iken Avrupalı Türklerin kişi başı ortalaması yaklaşık bin 175 avro oldu. Böylece, Avrupa’dan gelen Türkler Alman turistlerin neredeyse iki katı harcama yapmış oldu.



2018 için tahmin edilen ortalama harcama miktarı olan bin 175 avronun 460 avrosu konaklama için harcanırken, eğlence bu harcamaların yüzde 9’unu, yiyecek, içecek, eğlence ve hediye masrafları da yüzde 45’ini oluşturdu.



Avrupalı Türklerin 2018 yılında Türkiye’de bıraktığı yaklaşık 3,3 milyar avronun, 2015 yılında Türkiye’ye gelen 5,7 milyon Alman turistin bıraktığı 3,9 milyar avroya yakın gerçekleşmesi de dikkati çekti.





- AB'de 5,7 milyon civarında Türk var





TAVAK Vakfı’nın tespitlerine göre 28 üye ülkeden toplam 510 milyon nüfuslu Avrupa Birliği (AB) sınırları içerisinde 5,7 milyonun üzerinde Avrupalı Türk yaşıyor. Bunların 2,4 milyonu Türk vatandaşlığı taşıyor.

AB'de en fazla Türk nüfusuna sahip ülkeler ise 3 milyon 90 binle Almanya, 478 bin 330'la Hollanda ve 434 bin 540'la da Fransa olarak belirlendi.

TAVAK Vakfı 2018 verilerine göre, AB ülkelerinde yaşayan Türk nüfusun dağılımı şöyle;

Ülke Toplam Türk Sayısı T.C. VatandaşlarınınSayısı Belçika 135.000 39.532 Danimarka 59.920 28.934 Almanya 3.090.000 1.678.166 Fransa 434.540 323.421 Hollanda 478.330 142.698 Avusturya 247.500 106.000 İsveç 40.766 10.840 Büyük Britanya 180.000 90.000 Diğer 19 ABÜlkeleri 130.000 -- Toplam (1) 4.796.056 2.419.491 AB´deki Türk Göçmenler ve Azınlıklar Yunanistan 150.000 - Bulgaristan 750.000 - Romanya 70.000 - Toplam (2) 970.000 - EU-28 TOPLAM(1+2) 5.766.056 2.419.491



