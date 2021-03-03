Avrupalı milletvekilleri Suriye'de cirit atıyor

Fransız milletvekilleri Hubert Julien-Laferriere, Frederique Dumas, Sylvie Guillaume ve Mounir Satouri'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda bulanan Hol Kampı'na girmesine terör örgütü YPG/PKK izin vermedi.

Fransız milletvekilleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Belçika, Finlandya, Almanya, Avusturya ve İspanyol delegasyonlarının son haftalarda Hol Kampı'nı ziyaret edebildiğini ancak kendilerinin Suriye sınırını geçtikten sonra YPG/PKK'nın, kontrolünde tuttuğu kampa girilmesine engel olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yerinde yaptığımız görüşmeler, kampa girişin engellenmesinin Fransız yetkililerin doğrudan baskısından kaynaklandığını teyit ediyor." ifadesi kullanıldı. Kamplarda çoğu Fransız olan Avrupalıların tutulduğu ve durumun kötü olduğu vurgulanan açıklamada, kamplarda tutulan çocuklar için acil önlem alınması gerektiği kaydedildi.

Parayla serbest bırakıyorlar

Dünya Aramiler (Süryaniler) Konseyi'nin ("WCA") açıklamasına göre; El Hol kamplarında tutulan DEAŞ militanlarının terör örgütü YPG/PKK tarfından kişi başı en az 1.800 dolara yabancıları ise 10.000 dolara serbest bıraktığı ortaya çıktı.

Amaç DEAŞ'ı canlı tutmak

DEAŞ tehdini canlı tutmak amacıyla terör örgütü YPG/PKK'nın adeta kan parası aldığı belirtildi. YPG/PKK'nın böylece Batılı ülkelere baskı yapabildiği ve destek elde ettiği iddia ediliyor.

PYD/YPG'nin DEAŞ ile "gizli anlaşmalar" müzakere ettikleri gerçeği BBC tarafından da teyit edildi.