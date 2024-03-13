Avrupalı liderler Ukrayna için bir araya gelecek

Rusya'nın saldırılarının hedefi olmaya devam eden Ukrayna için Polonya, Almanya ve Fransa'nın liderleri Cuma günü acil toplantı ile Berlin'de bir araya gelecek. Toplantının Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından düzenlenecek olması dikkat çekti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya yardım konusunda görüşmelerde bulunmak için Cuma günü Berlin'de bir araya gelecek.

Reuters’ta yer alan habere göre Tusk tarafından duyurulan ve bir Alman hükümet kaynağı tarafından da doğrulanan görüşmeler Almanya, Fransa ve Polonya arasında siyasi işbirliği platformu olarak 1991'de kurulan "Weimar Üçgeni"nin Polonya'nın yeni başbakanı ile ilk üst düzey toplantısı olacak.

'WEİMAR ÜÇGENİ ZİRVESİ TOPLANACAK'

Tusk, ABD Başkanı Joe Biden ile Washington'da yaptığı görüşmenin ardından dün devlet haber kanalı TVP Info'ya verdiği röportajda, "Başkanla Avrupa'daki ortaklarımızı nasıl harekete geçireceğimiz hakkında konuştum. Cuma günü Weimar Üçgeni zirvesi toplanacak" dedi. Bir Alman hükümet kaynağı, Scholz ve Macron'un toplantıdan önce görüşeceğini söyledi.

Toplantı, Fransız ve Alman liderler arasında Ukrayna politikası gibi konularda yaşanan ve son zamanlarda Macron'un Ukrayna'ya kara birlikleri konuşlandırılmasını reddetmemesiyle alevlenen gerilimin ardından geldi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçtiğimiz yılın sonlarında yeni Polonya hükümetinin kurulmasından bu yana, dışişleri bakanları düzeyinde yalnızca bir Weimar Üçgeni toplantısı yapılmıştı.