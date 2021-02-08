  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avrupalı hayırseverlerden Suriyeli mültecilere kış yardımı
Aktüel

Avrupalı hayırseverlerden Suriyeli mültecilere kış yardımı

Suriyeli mültecileri bu kış da unutmayan WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Lübnan Arsal Kampı’nda yaşam mücadelesi veren mültecilere kış yardımı ulaştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 18:25:00 -
Avrupalı hayırseverlerden Suriyeli mültecilere kış yardımı

Mültecilere yönelik insani yardım çalışmalarına devam eden WEFA, bu kış da mültecileri unutmadı. WEFA, Lübnan’ın kuzeydoğusundaki Arsal bölgesinde kampta yaşayan mültecilere kış yardımında bulundu. Yardım çalışmalarına ilişkin bilgi veren WEFA Genel Başkanı Musab Aydın şu ifadeleri kullandı: “Arsal Kampı’nda Suriyeli mülteciler hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. WEFA olarak mültecileri bu kış da yalnız bırakmadık. Avrupa’daki hayırseverlerimizin de desteğiyle mültecilere battaniye, yatak, soba, kışlık giysi, yakacak malzeme ve gıda paketi dağıttık.Çocuklara kışlık mont yardımı gerçekleştirdik. Öte yandan mülteci ailelere zekât dağıtımında bulunduk. Bölgedeki yardım faaliyetlerimiz ilerleyen günlerde de devam edecek.”

Mülteci Kampında Yaşam Mücadelesi

Suriye'de 2011'de çıkan iç savaştan kaçarak Lübnan'ın doğusundaki Arsal şehrine sığınan mültecilerin hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Yaklaşık 60 bin Suriyeli ailenin kaldığımülteci kampında durum oldukça trajik. Arsal Kampı’na sığınan Suriyeli mülteciler çadırlarda, plastik veya tenekeden yapılmış evlerde yaşam mücadelesi veriyorlar. En temel ihtiyaçlardan yoksun olan mülteciler için yaşam kış mevsiminde daha da zorlaşıyor.  Bilhassa çocuklar ve yaşlılar büyük tehdit altında. İnsanlar dışarıdan gelen yardımlara muhtaç. Bununla birlikte Covid-19 hastalığı durumu daha zor hâle getiriyor.

Mültecilere Kış Yardımı – Nasıl Bağış Yapabilirim?

Mültecilerekış yardımı yapmak isteyen hayırseverler +49 221 880 64 80 numaralı telefonu arayarak Tele-Bağış yoluyla da bağışlarını gerçekleştirebilirler. Ayrıca WEFA’nın hesap numarasına havale de yapılabilmektedir. Açıklama kısmına “ProjeNo 201035” yazılması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için wefa.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları...
Siyaset

Son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları...

SONAR Araştırma Şirketi sahibi Hakan Bayrakçı, son seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Alaattin Çakıcı Boğaziçi mektubunda ne dedi? Alaattin Çakıcı, Melih Bulu’dan ne istedi?
Gündem

Alaattin Çakıcı Boğaziçi mektubunda ne dedi? Alaattin Çakıcı, Melih Bulu’dan ne istedi?

Yasa dışı örgütlerle CHP ve HDP'nin kışkırttığı Boğaziçi provokatörleri ikinci gezi ihanetini gerçekleştirmek istiyor. Ancak milli ve yerli ..
Boğaziçi Üniversitesinde ikinci gezi olayı planlanmaktadır
Okur Postası

Boğaziçi Üniversitesinde ikinci gezi olayı planlanmaktadır

Gazetemiz okurlarından Ahmet Sandal, ‘Boğaziçi Üniversitesinde ikinci gezi olayı planlanmaktadır’ başlıklı yazıyı bizimle paylaştı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay