Avrupalı hayırseverlerden Suriyeli mültecilere kış yardımı

Mültecilere yönelik insani yardım çalışmalarına devam eden WEFA, bu kış da mültecileri unutmadı. WEFA, Lübnan’ın kuzeydoğusundaki Arsal bölgesinde kampta yaşayan mültecilere kış yardımında bulundu. Yardım çalışmalarına ilişkin bilgi veren WEFA Genel Başkanı Musab Aydın şu ifadeleri kullandı: “Arsal Kampı’nda Suriyeli mülteciler hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. WEFA olarak mültecileri bu kış da yalnız bırakmadık. Avrupa’daki hayırseverlerimizin de desteğiyle mültecilere battaniye, yatak, soba, kışlık giysi, yakacak malzeme ve gıda paketi dağıttık.Çocuklara kışlık mont yardımı gerçekleştirdik. Öte yandan mülteci ailelere zekât dağıtımında bulunduk. Bölgedeki yardım faaliyetlerimiz ilerleyen günlerde de devam edecek.”

Mülteci Kampında Yaşam Mücadelesi

Suriye'de 2011'de çıkan iç savaştan kaçarak Lübnan'ın doğusundaki Arsal şehrine sığınan mültecilerin hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Yaklaşık 60 bin Suriyeli ailenin kaldığımülteci kampında durum oldukça trajik. Arsal Kampı’na sığınan Suriyeli mülteciler çadırlarda, plastik veya tenekeden yapılmış evlerde yaşam mücadelesi veriyorlar. En temel ihtiyaçlardan yoksun olan mülteciler için yaşam kış mevsiminde daha da zorlaşıyor. Bilhassa çocuklar ve yaşlılar büyük tehdit altında. İnsanlar dışarıdan gelen yardımlara muhtaç. Bununla birlikte Covid-19 hastalığı durumu daha zor hâle getiriyor.

Mültecilere Kış Yardımı – Nasıl Bağış Yapabilirim?

Mültecilerekış yardımı yapmak isteyen hayırseverler +49 221 880 64 80 numaralı telefonu arayarak Tele-Bağış yoluyla da bağışlarını gerçekleştirebilirler. Ayrıca WEFA’nın hesap numarasına havale de yapılabilmektedir. Açıklama kısmına “ProjeNo 201035” yazılması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için wefa.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.