Avrupa'dan Trump'a zehir zemberek sözler! İspanyol liderden tarihi ayar

SON DAKİKA
DEAŞ’ın kasası Fransız şirketin utanması yok! Madalya mı bekliyorsunuz? FETÖ’cüler onun sayesinde bayram etmiş! UYAP faresinden komik savunma Doha'dan dünyaya "Hürmüz" resti! Katar fırtına öncesi sessizliği bozdu! İşte merak edilen sorunun cevabı! İsrail karada neden mi savaşamıyor? Kaleyi şaşıranlar tablosunda zirvede! Premier Lig bu sefer rezil oldu Siyonist medyadan dikkat çeken itiraf: Türk ordusu karşısında şansımız yok ABD’nin haydutluğu dünyayı yakıyor! Küresel petrol arzına tarihe geçen darbe Bakan Gürlek’ten kritik Gülistan Doku mesajı! “Ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır” Serbest bırakılan İsrailli rehineden şok edici tanıklık: Bana bir başörtüsü verdiler ve kadınların kutsal olduğunu söylediler Erbakan Hoca olsa ‘hadi oradan’ derdi! Özgür Özel ve Mahmut Arıkan arasında fikir birliği
Gündem
Cem Kaya
İspanya Başbakanı Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump’ın dünya genelinde estirdiği terör ve tehdit rüzgarlarına karşı sessizliğini bozdu. Trump’ın özellikle işçi haklarını hedef alan politikalarını ve Papa 14. Leo’ya yönelik saygısızca ifadelerini sert bir dille eleştiren Sanchez, Avrupa Birliği'ne de "pısırıklık" suçlamasında bulundu.

İspanya Başbakanı Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu zamana kadar dünyaya yaptıklarının çok ciddi sonuçları olduğunu söyledi.

Sanchez, aralarında AA muhabirinin de olduğu bir grup yabancı basın mensubuna özel açıklama yaptı.

Trump'ın yaptıklarını insan hakları için bir felaket olarak nitelendiren Sanchez, "Trump, aptal biri değil ne yaptığını çok iyi biliyor. Hedefi çok açık. Çalışma dünyasını, işçileri koruyan hakları, sendikaları bitirmek istiyor. Bu dünya ve İspanya için çok ciddi bir gerileme olur. Donald Trump'ın dünyaya yaptıklarının çok ciddi sonuçları var." dedi.

Trump'ın Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo için söylediklerini "Tarihi, büyük bir hata" olarak tanımlayan Diaz, "Papa, barışı savunan bir ülke lideri, Vatikan Devlet Başkanı ve inananlar için dini bir lider. Trump, inançlı olsun ya da olmasın bu önemli değil. Papa için söyledikleri saygısızlık." ifadelerini kullandı.

 

İspanya Başbakan Yardımcısı ise, Papa 14. Leo'ya büyük saygı duyduğunu anlatarak, "Ben devlet başkanları olarak Trump'a da Papa'ya da saygı duyuyorum. Ama Trump'ın Papa hakkında şaka gibi söylediklerini ben başka bir ülke lideri için söyleseydim kim bilir neler olurdu?" diye konuştu.

Diğer yandan İsrail karşıtı açıklamalarından dolayı bu ülkeye girişi yasaklanan İspanyol bakanlardan birinin de kendisi olduğunu hatırlatan Diaz, "Benim için İsrail'in bana yasak koymasından daha önemlisi Avrupa Komisyonunun halen buna karşılık vermemesi. Avrupa Komisyonu, AB üyesi olan bir ülkenin bakanını, bizi savunmak için hiçbir şey yapmadı." şeklinde konuştu.

AB'nin aynı şekilde ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine de cevap vermediğini vurgulayan Diaz, "Trump, Noel öncesi AB'ye ne yapacağını açıkça söyledi ancak Avrupa Komisyonu halen buna karşılık vermedi, yapılması gerekeni yapmadı." eleştirisini getirdi.

Diaz, İspanya ile ticareti kesme tehdidinde bulunan Trump'a karşı İspanya hükümetinin hazırlıklı olduğunu, tüm önlemleri aldığını belirterek, "İspanya, demokrasi, insan hakları ve uluslararası hukukun korunmasında dünyada liderlik yapıyor." dedi.

Trump'tan "nükleer silah" açıklaması
Ibrahim

Allah Teala bir toplumu yok etmek isterse başına beceriksiz yöneticiler getirir ve onlar vermiş oldukları yanlış kararlar ile toplumlarını çöküşe götürürler. İşte ABD ve Avrupa da olan bu gerisi teferruat. Dünya Ehli ahir zaman Müslümanları da tövbe edip doğru Müslümanlar olmazsa bu günler iyi günler. Gelen gün gideni aratacak bir de ebedi ahireti kaybetme tehlikesi var.

Her kavim layıkıyla yönetilir

değil mi..
+90 (553) 313 94 23