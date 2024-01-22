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Dünya Avrupa'dan katil Esed için yeni karar
Dünya

Avrupa'dan katil Esed için yeni karar

Yeniakit Publisher
2024-01-22 18:58:00 -
Avrupa'dan katil Esed için yeni karar

Avrupa Birliği (AB), Suriye'de Beşşar Esed rejimiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişi ve 5 kuruluşa yönelik yeni yaptırım kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Esed'in ekonomi danışmanı, rejimi destekleyen 3 iş insanı ve Esed ailesiyle bağlantılı 2 kişinin yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Paralı askerlerin transferi, silah ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı veya kara para aklama gibi suçlara karışarak Esed rejimini desteklediği tespit edilen 5 kuruluş arasında ise Al-Dj Group, Cham Wings, Freebird Travel Agency, Iloma Investment Private JSC ve Al-Aqila'nın bulunduğu aktarıldı.

Yaptırımlar kapsamında listeye alınan kişi ve kuruluşların AB'deki mal varlıklarının dondurulup ekonomik kaynak temin etmeleri yasaklanırken, ayrıca kişilere yönelik AB'ye seyahat yasağı getirildiği kaydedildi.

AB'nin Suriye yaptırımları, Esed rejiminin halkına şiddet uygulamaya başlaması üzerine 2011'de yürürlüğe girmişti. AB, yaptırımlarla, rejime yakın iş insanlarını ve şirketleri de hedef alıyor.

AB'nin Suriye'de Esed rejimiyle bağlantılı yaptırım listesinde yaklaşık 300 kişi ve 80'den fazla kuruluş yer alıyor.
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