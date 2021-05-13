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Dünya Avrupa'dan itiraf gibi açıklama: Bizim kapasitemiz yok
Dünya

Avrupa'dan itiraf gibi açıklama: Bizim kapasitemiz yok

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin işgalci İsrail ile Filistin arasındaki meseleyi çözme kapasitesi olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 20:11:00 -
Avrupa'dan itiraf gibi açıklama: Bizim kapasitemiz yok

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin işgalci İsrail ile Filistin arasındaki meseleyi çözme kapasitesi olmadığını söyledi.

AB Yüksek Temsilcisi, İspanyol düşünce kuruluşu Real Elcano Enstitüsünün Madrid'de organize ettiği foruma katıldı.

Borrell, terörist İsrail'in, ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne, Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıların ardından Orta Doğu'da tekrar yükselen tansiyon ile ilgili soruları yanıtladı.

Borrell, "Gerginliğin artmasına, çatışmalara ve sivillerin ölümüne bir son verilmesi çağrısında bulunuyoruz ancak şu anda İsrail'e baskı yapma kapasitesine sahip olan tek kişi yalnızca ABD. Avrupa uzun zamandır böyle bir kapasiteye sahip değil. AB'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi yok." dedi.

Orta Doğu'da yaşananlarla ilgili AB'nin çaresizliğini gizlemeyen Borrell, "BM ve AB'nin resmi tutumu iki devletli çözüm ve bunda ısrarcı olmalarına rağmen, bu çözümün her geçen gün daha da zorlaştığının farkında olduklarını" ifade etti.

AB Yüksek Temsilcisi, "Dünya, birkaç yıldır başka yöne baktı ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı unutmak istedi. Ancak sorun hala orada ve şu anda olan şey, hiçbir çıkış yolu görmeyen Filistin halkının çaresizliğinin tezahürüdür." dedi.

Borrell, AB'den Filistin'e olan mali ve insani yardımını devam ettirmesini isteyerek, bunun sorunun çözümü olmadığını bildiklerini ancak aksi halde durumun daha da kötü olacağını düşündüklerini söyledi.

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