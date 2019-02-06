Avrupa’dan Fransa’ya orantısız güç uyarısı!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Fransa’da sarı yeleklilerinin haftalardır sürdürdüğü eylemlerde yaşanan orantısız güce karşı sessiz kalan Avrupa sonunda Fransa’yı uyardı. Fransız polisinin, Sarı Yelekli eylemcilere karşı orantısız güç kullanmasına ve Fransa Meclisi’nden eylemciler için daha sert müdahaleyi öngören yasa tasarısına karşı Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, “Bu hassas durumda hükümet ve parlamenterlere, bu kısıtlamalardan kaçınması, diyalog, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı duyması çağrısında bulunuyorum” dedi.

Türkiye’yi 3 günde uyaran Avrupa, Fransa için 12 hafta bekledi

Fransa’da Sarı Yeleklilerin meydanları savaş alanına çevirmesine ve polisin eylemcilere karşı uyguladıkları orantısız güce 12 hafta sonra kulak kabartan Avrupa, Türkiye’de 28 Mayıs 2013 tarihinde başlayan ‘Gezi Parkı’ olaylarına 3 gün sonra açıklama yapmıştı. Avrupa Konseyi İnsan Hakları tarafından Gezi Parkı olaylarında polisin eylemcilere orantısız güç kullandığını ifade ederek, “Prensip olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nce belirlenen sınırlar içindeki ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesine önem verdiğini ve güvenlik birimlerince orantısız güç kullanılmasına karşıyız” şeklinde açıklama yapılmıştı. Yine Avrupa Birliği’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle’nin Sözcüsü Peter Stano, Türkiye’de yaşanan olaylarla ilgili, “Gezi Parkı olayıyla ilgili elimizde detaylı bir bilgi yok. Ancak Türkiye AB adayı bir ülke. Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü tesis edilmelidir” demişti.

“AB; Macron’a sessiz, Maduro’ya tepkili”

Fransa’da olaylara tepkisiz kalan AB, Venezuela’da yaşanan olaylara ilk günden itibaren tepki gösterdi. Seçilmiş Başkan Maduro’yu tanımayarak ülkede zorla seçim dayatması yapan AB, Fransa için hiçbir adım atmıyor. Maduro için AB üyesi 11 ülke darbeci Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu ülke başkanı olarak tanıdıklarını açıkladı. Ancak 12 haftadır süren eylemleri engelleyemeyen Macron hükümetine karşı herhangi bir çağrı gelmedi.