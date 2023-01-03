Avrupa'dan fonlanan sözde kadın derneklerinin Türkiye'ye ihaneti!

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinden sonra Danıştay'ın kapısını çalanlar, aradıklarını bulamadı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesine dair nihai kararını verdi. İDDK, kararın “hukuka uygun” olduğuna hükmetti.

Karardan birkaç hafta önce, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne Türkiye'yi şikayet etmişti. Türkiye'yi şikayet eden sözde kadın savunucuları, Danıştay'ın kararından sonra da AİHM'e başvuracaklarını duyurdu.

Üç sivil toplum kuruluşunun (STK) ortak özelliği ise Batı'dan fonlanmaları.

Avrupa Konseyi'ne Türkiye'yi şikayet eden bu derneklerin yaptıkları projeler ve faaliyetleri Batı tarafından fonlanıyor. Örneğin Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin 2020 yılı yurt dışı geliri 5 milyon liranın üzerinde. AB'den fonlanan dernek, 2020 yılında yurt dışından toplam 5 milyon 326 bin 92 lira 22 kuruş aldı. Diğer bağış gelirleri 225 bin 66 lira 96 kuruş. Derneğin 2020 yılı üye ödentisi ise yalnızca 310 lira.

Mor Çatı'nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne sunduğu raporun girişinde "Bu yayın, Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile üretilmiştir." yazıyor. Mor Çatı, ayrıca çeşitli proje ve faaliyetleri için Friedrich Ebert Stiftung, Sigrid Rausing Trust, Heinrich Böll Stiftung gibi dernek ve vakıflardan da para alıyor.

İnsan Hakları Derneği (İHD), internet sitesinden sözde bağımsızlığını ilan ediyor, "Devlet ve hükümetlerden yardım almamak" ilkeleri arasında sayılıyor. Ancak İHD, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği'nden para almayı istisna sayıyor. Yani projeler AB desteği ile yürütülüyor.

Kaynak: Aydınlık