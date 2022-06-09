Avrupa'dan Çin'e çağrı: Durdurun

Avrupa Parlamentosu (AP), Çin'e, Sincan Özerk Bölgesi'nde Uygurlara yönelik baskı politikalarını durdurma çağrısında bulundu.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulunda kabul edilen karar tasarısıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Parlamento, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur topluluğuna ve diğer etnik Türk halklarına yönelik baskıyı şiddetle kınamaktadır. Çin'deki bu azınlık grupları, toplu sınır dışı etme, siyasi beyin yıkama, ailelerin ayrılması, din özgürlüğünün kısıtlanması, kültürel yıkım ve kapsamlı gözetim kullanımı gibi acımasız önlemlerin kurbanıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Uygur çocukların ailelerinden ayrıldığına dair kanıtların, hükümet destekli kitlesel zorla kısırlaştırma ve zorla çalıştırma programlarının, insanlığa karşı suç teşkil ettiği ve ciddi bir soykırım riski oluşturduğu" belirtildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Parlamento, Avrupa Birliği'ni ve üye devletleri, Sincan polis dosyalarında tanımlanan Çinli üst düzey yetkilileri hedef alan ek yaptırımları kabul etmeye, Çin ve Hong Kong ile iade anlaşmalarının askıya alınması da dahil olmak üzere bu vahşeti sona erdirmek için gerekli tüm adımları atmaya çağırıyor. Parlamento AB Komisyonunu zorla çalıştırma ve zorla çalıştırmayı sömüren Çinli şirketler tarafından üretilen tüm ürünlere ithalat yasağı koymaya çağırıyor."

Çin, son yıllarda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlık mensuplarını hedef alan sistematik hak ihlallerine ilişkin iddialar nedeniyle uluslararası kamuoyunda eleştirilere hedef oluyor.

Çin'in tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, 24 Mayıs'ta polis kayıtlarıyla ilgili basına sızdırılan iddialara ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Bahsettiğiniz, Çin karşıtı güçlerin Çin'i karalamaya yönelik çabalarının son örneğidir. Bunlar eski hilelerin tekrarından ibarettir. Dedikodu ve yalanları yayarak dünyanın vereceği hükmü gölgeleyemezler. Sincan'da istikrar ve refahın olduğu, orada yaşayanların da hayatlarından memnun ve mutlu olduğu gerçeğinin üzerini örtemezler." açıklamasında bulunmuştu.

Nikaragua ve Gürcistan'daki hak ihlalleri

AP, Nikaragua ve Gürcistan'daki hak ihlallerine ilişkin de iki karar tasarısını kabul etti.

İlgili açıklamada, vekillerin 2018'den bu yana Nikaragua'daki siyasi mahkumların taciz amaçlı gözaltına alınmasını, yargılanma garantisinin verilmemesini ve yasa dışı mahkumiyetleri kınadığı belirtilerek, "Parlamento, AB'yi, Nikaragua rejimini, özellikle yargıçlarını, baskı sisteminin aktif bir parçası olmaktan sorumlu tutmaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Vekiller, Gürcistan'da gazetecilerin güvenliği konusundaki endişelerini dile getirerek, Gürcistan makamlarını, medya özgürlüğüne müdahale etmekten ve siyasi saikli adli davalar açmaktan kaçınmaya çağırdı.