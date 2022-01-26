  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Avrupa’dan beklenen hareket! Miço çıldırdı Tüm dostlarımız bizi sattı
Dünya

Avrupa’dan beklenen hareket! Miço çıldırdı Tüm dostlarımız bizi sattı

ABD'nin "Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi" (EastMed) girişiminden desteğini çekmesi Yunan kamuoyunda hayal kırıklığına yol açtı. Yunanistan basını konuyla ilgili haberleri manşetlerine alarak, "Tüm dostlarımız bizi sattı" başlığını attı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 13:30:00 - 2022-01-26 13:43:04
Avrupa’dan beklenen hareket! Miço çıldırdı Tüm dostlarımız bizi sattı

Yunanistan'da, ABD'nin "Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi"nden (EastMed) desteğini çekmesi sıcaklığını koruyor.

Birçok yayın organında, ABD'nin Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattından desteğini çektiğine ilişkin haberler yer alırken, "Jeopolitik bir fiyasko", "ABD, EastMed'i sabote ediyor" gibi başlıklar öne çıktı.

Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama

Yunan medyasında çıkan haberlerde, "Tüm dostlarımız bizi sattı" yorumunda bulunularak iktidardaki Kiryakos Miçotakis hükümetine eleştiriler yöneltildi.

"Planlarımız birer birer çöktü"

Yunan basınında, Miçotakis hükümetinin planlarının Türkiye'nin etkin hamleleriyle birer birer çökmeye başladığı ifadelerine yer verildi.

"Erdoğan'ın akıllıca hamleleri..."

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın akıllıca adımlar attığı vurgusu yapılarak, şu görüş paylaşıldı:

"Başkan Erdoğan'ın akıllı hareketleri sonucunda şimdi artık Miçotakis hükümetini ne ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, ne de Emmanuel Macron'un Fransa'sı kurtaramaz. Yaz öncesi seçime hazırlıklı olalım."

EASTMED anlaşması Ankara'nın tepkisine neden olmuştu

Doğu Akdeniz'den çıkarılacak gazın Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a, oradan da İtalya'ya ulaştırılmasını hedefleyen "EastMed" projesine ilişkin anlaşma, Atina'da Ocak 2020'de düzenlenen bir törenle Yunanistan, İsrail ve GKRY arasında imzalanmıştı.

Dönemin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Ankara'nın projeye olan tepkisini "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'yi ve Kıbrıs Adası'nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerini yok sayan hiçbir proje başarılı olamayacaktır." sözleri ile ifade etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay