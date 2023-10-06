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Aktüel Avrupadaki sistem Türkiye'de yaygınlaşıyor: Yayalara yol vermeyen sürücülere büyük ceza!
Aktüel

Avrupadaki sistem Türkiye'de yaygınlaşıyor: Yayalara yol vermeyen sürücülere büyük ceza!

Yeniakit Publisher
2023-10-06 14:38:00 -
Avrupadaki sistem Türkiye'de yaygınlaşıyor: Yayalara yol vermeyen sürücülere büyük ceza!

İstanbul Bakırköy'de yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı.

İstanbul Bakırköy'de yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirli Caddesi'nde yaya geçidi ve kırmızı ışık noktalarında denetim noktası oluşturdu.

Uygulamada, yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler dronla tespit edildi.

Yayalara yol vermediği belirlenen 4 sürücüye 7 bin 916 lira ceza kesildi.
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