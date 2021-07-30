Avrupa’daki gururumuz Sivasspor
Ülkemiz takımlarının Avrupa’da istenilen başarıyı bir türlü yakalayamaması sonrası ülke puanımızda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ama tüm bu kötü gidişata rağmen, Anadolu’nun en etkili ekiplerinden olan Sivasspor, 2 sene içerisinde Avrupa kupalarında aldığı 7 galibiyetin 4’ünü alarak büyük bir başarının altına imza attı.
Ülkemiz takımlarının Avrupa’da istenilen başarıyı bir türlü yakalayamaması sonrası ülke puanımızda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ama tüm bu kötü gidişata rağmen, Anadolu’nun en etkili ekiplerinden olan Sivasspor, 2 sene içerisinde Avrupa kupalarında aldığı 7 galibiyetin 4’ünü alarak büyük bir başarının altına imza attı.
Avrupa kupalarında 2 sezonda en çok galibiyet gören takım Sivasspor oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, 4 galibiyetle en çok zafer yaşayan Türk takımı olmayı başardı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Yiğidolar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme maçında Moldova temsilcisi Petrocub’u iki maçta da 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Kırmızı-beyazlılar, son 2 sezonda en çok galibiyet yaşayan takım olarak da dikkat çekiyor.