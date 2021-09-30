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Ekonomi Avrupa'da yeni doğal gaz fiyatı rekoru!
Ekonomi

Avrupa'da yeni doğal gaz fiyatı rekoru!

Avrupa'da vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 92,5 avroya çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 11:26:00 -
Avrupa'da yeni doğal gaz fiyatı rekoru!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtların gevşetilmeye başlaması, aşırı sıcak ve soğuk hava nedeniyle elektrik ve doğal gaz tüketiminin artması karşısında arzın yetersiz kalması doğal gaz fiyatlarının artmasına yol açıyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli doğal gaz kontratlarında, 1 megavatsaat doğal gazın fiyatı 92,5 avroya çıkarak yeniden rekor kırdı.

Birleşik Krallık doğal gaz gösterge fiyatı NBP, milyon BTU (İngiliz ısı birimi) başına yaklaşık 32 dolar seviyesine yükseldi.

Fiyatlardaki artışın sürmesinde kış dönemi başlangıcı olarak görülen 1 Ekim öncesinde Rusya'dan kıtaya gönderilen doğal gaz miktarının düşük seyretmesi, kömürden elektrik üretimine uygulanan karbon fiyatlarındaki artış ve yer altı doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranının geçen yıllara göre az olması önemli rol oynuyor.

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