Avrupa'da üçüncüyüz ama...Gümrükten bile çıkaramıyoruz!

Ulusal Sütçülük Kongresi'nin 3'üncüsü Ankara CerModern'de düzenlendi. “Sürdürülebilirlik perspektifinden süt endüstrisinin geleceği” ana temasıyla düzenlenen etkinliğe Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya Alt-Bölge Ofisi (FAO) Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını Düzenleme Kurulu Başkanı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Özer yaptı.

Verim alamama sıkıntısı

Türkiye’nin sütçülük anlamında üretim gücünün yüksek olduğuna değinen Özer, üretilen sütün yarısından verim alamamanın sıkıntısının yaşandığına dikkat çekti ve şöyle devam etti: “Bu tartışmalar 35 yıldır devam ediyor. 35 yıl önceki politikaların değişmediğini gösteriyor bu sonuçlar. Bunun yanı sıra sütün, sütçülüğün kalitesine dair sorunlar yaşıyoruz ve bunu da bir türlü aşamıyoruz. İyi niyetli yaklaşımlar var ama bu kalitenin artması için yeterli olmuyor.

Bu senenin başında başlayan bir uygulama süte yağ içeriği ve protein üzerinden bir kalite teşviki verilmesi. Düşünüyorum sütün yağ ve protein içeriği ile devlet neden ilgilensin bu özel sektörün işidir ama anayasada bulunan halkın sağlığını koruma üzerinden bir teşvikten bahsediliyorsa, ben olsaydım somatik hücre sayısına, antibiyotiğe odaklanan bir teşvik sistemini gündeme alırdım. Bu tarz çelişkileri giderebilmek bizim önceliklerimiz içerisinde olmalıdır.”

“Süt ürünlerinde Kapıkule dışına çıkamıyoruz”

Türkiye’nin dünya süt üretiminde önemli bir yeri olduğunu dile getiren Barbaros Özer “Dünyada 10. Avrupa’da ise 3. sırada olan Türkiye’nin özellikle maliyet yönüyle Kapıkule dışına ürün gönderme şansı yok. Süt ürünleri ağırlıklı olarak Orta Asya’ya gidiyor. Yeni yeni Çin’e ürün göndermeye başladık. Umarım yakın zamanda Rusya’ya da yeniden süt ürünleri ihraç etmeye başlarız” diye konuştu.

150 milyon aile geçimini sütten sağlıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya Alt Bölge Ofisi (FAO) Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da “Süt dediğimiz zaman çocuklarımızın gülen yüzü geliyor aklıma. Bu da sürdürülebilirlik kavramının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Biliyoruz ki 6 milyar insan süt ürünlerini tüketmekte. Bu insanların çoğu da gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. Öyle ki 250 miligram tam yağlı inek sütü 5-6 yaşlarındaki bir çocuğun günlük protein ihtiyacının yüzde 48’ini karşılamaktadır. Bugün dünya genelinde 150 milyon hane halkı geçimini süt üretiminden sağlamaktadır. ” dedi.

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